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恬靜的山居生活: 40 年老屋翻新成充滿禪意的別緻公寓

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山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 客廳
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你想像中的山居生活是什麼樣貌呢? 如果你也崇尚以自然為師、以人為本的精神，將居家生活盡可能地貼近自然的話，今天點子簿的主角將會是你理想中的山間居所。

這間被自然綠意環繞的公寓其實已經是間 40 年的老宅了，來自潤澤明亮設計專家們賦予這間老公寓簡單且充滿質樸感的裝潢，並以開放式的設計將廚房納入公共的空間，同時微調臥室與書房的入口位置。這樣子因應現代生活而生的設計手法，不僅讓家中的空間感更佳，也讓室內洋溢著明亮的自然光。

讓我們一起走進這間翻新後的老公寓，感受人與環境連結所產生的溫度。

餐廳以及陽台

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潤澤明亮設計事務所

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緊鄰著陽台的是開放式的餐廳，面對著窗外的綠意，似乎能夠卸下所有身心的重擔，在此品好茶，享受與友互動，或是與自己對話的獨處時間。

寬敞的客廳

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鋪上了淡色系的木頭地板，客廳散發著柔和的典雅氣息，而淺綠色的沙發則似乎呼應著窗外的群山。

在這個家中，沒有過多繁雜的設計，反而讓人可以好好地靜下心來，讀一本好書。

開放式的ㄇ字形廚房

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ㄇ字形的廚房對於經常下廚的人來說，其動線是非常便利的設計。木頭的櫥櫃以及石頭紋路的檯身，營造出現代的田園氣息。對於空間不大的公寓來說，將餐桌緊鄰廚房檯面擺放，是能夠維持空間感的不二法門。

木頭的櫥櫃

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大面積的木頭櫥櫃沒有讓室內的空間縮水，其美麗的木頭紋路反而成為一種另類的裝飾品。

泡杯茶吧!

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泡茶的時候望出去的畫面如此美好，能夠過上這樣簡單樸實的山居生活，夫復何求?

浴室

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最後讓我們欣賞這間公寓中的浴室。乾淨俐落的風格因為不同顏色以及圖樣的磁磚相互搭配而一點也不顯得無趣，白色的洗手檯櫥櫃更是讓浴室的質感大加分。

延伸閱讀: 在台灣的法式好日子: 16 坪的異國風浪漫小公寓

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