恬靜的山居生活: 40 年老屋翻新成充滿禪意的別緻公寓

你想像中的山居生活是什麼樣貌呢? 如果你也崇尚以自然為師、以人為本的精神，將居家生活盡可能地貼近自然的話，今天點子簿的主角將會是你理想中的山間居所。

這間被自然綠意環繞的公寓其實已經是間 40 年的老宅了，來自潤澤明亮設計的專家們賦予這間老公寓簡單且充滿質樸感的裝潢，並以開放式的設計將廚房納入公共的空間，同時微調臥室與書房的入口位置。這樣子因應現代生活而生的設計手法，不僅讓家中的空間感更佳，也讓室內洋溢著明亮的自然光。

讓我們一起走進這間翻新後的老公寓，感受人與環境連結所產生的溫度。