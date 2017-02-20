改造老氣公寓: 終於可以邀請朋友來做客的別緻溫馨小窩

相信你們已經在我們介紹過眾多改造專案後，相信奇蹟是有可能發生的。而今天我們要再次帶你體驗老屋改造的驚人魅力！這間位在韓國的公寓原本是個充滿刷不清的汙垢，配備過時且陳舊的頹廢空間。在專家的出馬後，這間老氣的公寓變身成為典雅且現代的溫馨小窩。

專家利用了白色的瓷磚，為廚房以及浴室帶來別緻的風格，而公寓的內部不僅變美了，也換上了現代化的設備，因此可以讓居住的人過上舒適的生活。

一起來體驗這舊換新的改造奇蹟吧！