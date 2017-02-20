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改造老氣公寓: 終於可以邀請朋友來做客的別緻溫馨小窩

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相信你們已經在我們介紹過眾多改造專案後，相信奇蹟是有可能發生的。而今天我們要再次帶你體驗老屋改造的驚人魅力！這間位在韓國的公寓原本是個充滿刷不清的汙垢，配備過時且陳舊的頹廢空間。在專家的出馬後，這間老氣的公寓變身成為典雅且現代的溫馨小窩。

專家利用了白色的瓷磚，為廚房以及浴室帶來別緻的風格，而公寓的內部不僅變美了，也換上了現代化的設備，因此可以讓居住的人過上舒適的生活。

一起來體驗這舊換新的改造奇蹟吧！

改造前的廚房

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改造前的廚房的牆面瓷磚顏色實在是太不時尚了！再加上已經生了許多污垢的米色櫥櫃，畫面讓人一點也沒有食慾，而相信這樣過時的設備也讓料理的人每天煮菜都一肚子火吧！

改造後的廚房

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改造後的廚房讓我們眼睛一亮！

ㄇ 字形的廚房讓掌廚的人可以輕鬆地穿梭在廚房中，不用擔心狹小的空間卡手卡腳。而白色的檯面配上藍灰色的櫥櫃，以及白色的磁磚，改造後的廚房展現了別緻的魅力。ㄇ 字形的檯面除了可以當料理檯面使用，還可以作為早餐吧臺，一舉兩得。

改造前的起居空間

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天哪！這老舊且過時的地板以及拉門實在是讓人心情雀躍不起來，而陽臺的牆面甚至都已經出現了無法清理的汙垢，而房內的燈光也毫無氣氛可言。

改造後的起居空間

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米色系的牆面以及簡約卻柔美的傢俱讓改造後的起居空間亮了起來。天花板上的聚光燈讓家中明亮卻不刺眼。雖然說起居空間沒有過多的裝飾品以及傢俱，但是卻因此讓人感到更加舒服自在。

改造後的臥室

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改造後的臥室的風格與其他區域呼應，而其溫暖的黃光以及中性的色調讓人可以好好地放鬆休息。

專家還規劃了鏡面的拉門，不佔空間又可以將儲藏櫃藏起來，讓畫面看起來更為整潔俐落。

改造前的浴室

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不是我們反應太誇張，但是這間浴室真的叫人不忍直視！

燈光過於生冷就算了，老舊且過時的瓷磚，以及跟不上時代的衛浴設備，加上經年累月累積的髒污，這畫面讓人不禁冷汗直流。

改造後的浴室

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白色的磁磚牆面、木頭的天花板加上黑色的磁磚地板，改造後的浴室讓人感到神清氣爽！

專家換上了嶄新的衛浴設備，這下子屋主終於可以不用閉著眼睛洗戰鬥澡，而是可以好好地享受沐浴的時光。

這樣的轉變是不是又讓你大嘆老屋改造魅力真的大無窮呢？

延伸閱讀：改造破爛公寓: 一個親友搶著來作客的美麗時尚空間

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