純白天地：俯瞰美景的兩層樓鄉間住宅

當你聽到韓國麗水市這個名稱時，心中會立刻升起一幅美麗的景色。這座城市有絕美的海洋景緻、寧靜的海風和怡人的氛圍，吸引著全球旅人前去朝聖。在這裡有一座住家，住著一對夫婦和他們的 3 個孩子及一隻寵貓。建物座落於美麗的自然景觀中，負責這項專案的建築師 윤성하우징 把它打造成一座具備時尚風格的現代住家，現在就立刻來參觀吧！