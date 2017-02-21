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純白天地：俯瞰美景的兩層樓鄉間住宅

Genie Chien Genie Chien
여수 밤바다를 가족 품 안에 (여수 웅천동 주택), 윤성하우징 윤성하우징 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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當你聽到韓國麗水市這個名稱時，心中會立刻升起一幅美麗的景色。這座城市有絕美的海洋景緻、寧靜的海風和怡人的氛圍，吸引著全球旅人前去朝聖。在這裡有一座住家，住著一對夫婦和他們的 3 個孩子及一隻寵貓。建物座落於美麗的自然景觀中，負責這項專案的建築師 윤성하우징 把它打造成一座具備時尚風格的現代住家，現在就立刻來參觀吧！

時尚現代風的外觀

여수 밤바다를 가족 품 안에 (여수 웅천동 주택), 윤성하우징 윤성하우징 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

房子的外型採取不對稱的構造，柔白的外觀搭配黑色的陶瓷牆板，賦予建物別緻的現代風格。周圍環繞著整齊的草坪和樹木，讓小朋友享有良好的活動空間。大型的木造露台讓家人隨時可以享受到舒適宜人的戶外時光。

開敞的佈局

여수 밤바다를 가족 품 안에 (여수 웅천동 주택), 윤성하우징 윤성하우징 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
윤성하우징

윤성하우징
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這座建物位於一處住宅區，附近有幾處鄰家，為了保護個人隱私，特別在房子周圍設計出大型的圍欄來。外牆採取半開放式設計，而不是將整個地方包起來，內部和外部溝通無礙，創造出一種平衡的觀感來。

從二樓陽台可以遠眺海邊

여수 밤바다를 가족 품 안에 (여수 웅천동 주택), 윤성하우징 윤성하우징 露臺
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윤성하우징
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這座房子最大的特點，在於從二樓陽台可以遠眺麗水的美景。當結束一天工作帶著一身疲憊回到家中，只要上到這裡來看看海，立刻就可以達到放鬆身心的目的。

現代感的灰色門廊

여수 밤바다를 가족 품 안에 (여수 웅천동 주택), 윤성하우징 윤성하우징 現代風玄關、走廊與階梯
윤성하우징

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這處門廊採用現代風路線來裝潢，以灰色圖案瓷磚創造出活潑的視覺。安裝在入口處的法式落地窗讓明亮的自然光線能夠透進室內，創造出開放通風的氛圍。

寬敞的開放式客廳

여수 밤바다를 가족 품 안에 (여수 웅천동 주택), 윤성하우징 윤성하우징 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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윤성하우징
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高高的天花板和客廳前的大片窗戶，為空間營造出敞亮的感覺。採用灰白色系為主調的這處空間，有著簡約質樸的魅力，卻又不失低調華麗感。

裝飾橫樑

여수 밤바다를 가족 품 안에 (여수 웅천동 주택), 윤성하우징 윤성하우징 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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윤성하우징
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客廳天花板上裝置有深色胡桃木橫樑。木頭呈現光滑質感，散發出一股獨特的高貴氣質，也和客廳採用的主色系形成良好的呼應。

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家庭溝通的空間

여수 밤바다를 가족 품 안에 (여수 웅천동 주택), 윤성하우징 윤성하우징 現代廚房設計點子、靈感&圖片
윤성하우징

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客廳和廚房之間沒有隔牆，開放式格局讓它們連接在一起。然而廚房空間也並非毫無區隔，天花板上的照明設備讓烹飪空間顯得格外明亮。地面的六角型地磚也充分流露出主人的獨特個性來。

二樓走廊

여수 밤바다를 가족 품 안에 (여수 웅천동 주택), 윤성하우징 윤성하우징 現代風玄關、走廊與階梯
윤성하우징

윤성하우징
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二樓的走廊可以連接到每間臥室。長長的走道邊搭起了安全欄杆，以防發生危險。走廊的一側掛起了裝飾照片，另外一側則可見到黑木橫樑，和白色的牆壁構成很吸睛的空間亮點。

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