改造紅磚老厝: 一個黑與白的超時尚鄉間住宅

你的鄉下老厝因為久為維護而變得滄桑不堪了嗎? 如果你正打算放棄那其實充滿潛力的老厝，那麼你一定要跟著我們一起欣賞這次的改造專案。這次改造專案的主角是鄉下的一間紅磚老厝，在來自法國的專家的巧手打造下，變身成為以黑與白作為主色系的時尚鄉間住宅。
改造後的家不僅十分明亮，也提供了現代生活所需的便利性以及舒適性。趕快跟著我們的腳步一起欣賞改造前後的樣貌，見識改造世界的奇蹟吧!
其實改造前散發著質樸感的紅磚老厝沒有太糟，只是有些跟不上時代的變化而已。雖然說在建造的當時也許是十分不錯的一間房子，但是現在看來似乎真的需要換上一個全新的面貌。
改造後的房子還是保留了傳統的山形屋頂，然而卻添加了非常現代的元素，黑與白的搭配更是讓畫面更為搶眼。
從另外一個角度看改造後的家，你可以發現專家的設計十分大膽，他沒有選用常見的木頭搭建成露臺，反而選用黑色，而在綠意的包圍之中，黑色一點也不顯得過於強悍。
改造後的家少不了現代住宅常見的大片落地窗，也因為這個設計讓室內洋溢著充足的自然光。專家還利用高度的落差，巧妙地分隔出家中的區塊，是非常高明的手法。
改造後的餐廳也是走黑白的色系，而木頭的餐桌則讓用餐的人可以感受到來自自然的觸感以及氣息。另外，餐桌上方的簍空燈飾也是為室內加分的小細節。
白色的中島廚房不僅提供了絕佳的便利性，也十分美觀。在一片白中，專家還加上了不同鮮豔色系的幾何圖形，讓白色的廚房一點也不無聊，充滿趣味。
最後讓我們看看這個家改造後的客廳，白色的水泥牆面中有紅磚作為妝點，是為了紀念改造前的紅磚老厝的美好細節。
除此之外，黑色的地板一點也沒有讓空間縮小，反而給人一種成熟的沉穩感。
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