6 個讓家中充滿綠意的設計妙招

台灣跟日本無論是歷史上、經濟上還是文化交流上都有著不可分割的關係。時至今日，和風文化和日式美學依舊非常受台灣人歡迎，比如說在日本得以發揚光大的「禪風美學」。這種引人入勝的建築美學強調「自然」，因此建築過程中會使用大量的天然建材，目的全為了打造一個充滿和諧感、讓身心都可以放鬆的自然美房。

如果你也希望學習把大自然帶回家的話，那你絕對不可以錯過以下6個個打造自然風設計的重點了！