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6 個讓家中充滿綠意的設計妙招

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House of Nishimikuni, arbol arbol 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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台灣跟日本無論是歷史上、經濟上還是文化交流上都有著不可分割的關係。時至今日，和風文化和日式美學依舊非常受台灣人歡迎，比如說在日本得以發揚光大的「禪風美學」。這種引人入勝的建築美學強調「自然」，因此建築過程中會使用大量的天然建材，目的全為了打造一個充滿和諧感、讓身心都可以放鬆的自然美房。

如果你也希望學習把大自然帶回家的話，那你絕對不可以錯過以下6個個打造自然風設計的重點了！

​1. 高密度住宅區的庭院

House of Nishimikuni, arbol arbol 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
arbol

House of Nishimikuni

arbol
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日本有很多高密度住宅區，而為了保持隱私，很多人都會選擇在房子四周立起圍欄或圍牆來。可是，誰會希望生硬冰冷的圍欄是房子的唯一景觀呢？

在這個時候，其實你可以使用房子本身跟圍欄之間的空間來種植各種高低不一而又易於打理的植物，這樣子房子就自然充滿了較豐富的視覺效果了！這個由大阪設計公司ARBOL打造的庭院就是最佳示範。

​2. 使用大量窗子

■ 箕面森町の家, 間工作舎 間工作舎 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
間工作舎

間工作舎
間工作舎
間工作舎

如果房子地理位置得天獨厚，四周有樹林、山景或河景的話，那你當然不可以埋沒這些得來不易的自然美景！

想要把這些大自然景色帶進房子裡的最好方法當然就是安裝大量的窗子，因為無論是落地玻璃窗還是像圖中的客製玻璃窗，它們都總是能夠輕易地把大自然融入你的日常生活之中！

​3. 安裝天窗

ツインバルコニーの家, 遠藤浩建築設計事務所 H,ENDOH ARCHTECT & ASSOCIATES 遠藤浩建築設計事務所 H,ENDOH ARCHTECT & ASSOCIATES 客廳
遠藤浩建築設計事務所　H,ENDOH ARCHTECT &amp; ASSOCIATES

遠藤浩建築設計事務所　H,ENDOH ARCHTECT & ASSOCIATES
遠藤浩建築設計事務所　H,ENDOH ARCHTECT &amp; ASSOCIATES
遠藤浩建築設計事務所　H,ENDOH ARCHTECT & ASSOCIATES

在屋頂裝設天窗其實也是另一種把自然帶進家裡來的好方法。

這個做法可以為房子引進額外的陽光，提升房子採光度，讓人彷如置身被充沛陽光照耀著的樹林一樣。如果在室內同時加上一些盆栽的話，整體就能充滿更多的大自然氣息！

​4. 公寓的大自然色系

MUJIの家具で最初から計画する 子どもを見守る間取りと自然素材の家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

公寓沒有辦法讓人佈置庭院或者安裝天窗，可是你也可以透過選色來讓自己的家呈現出更自然的感覺！當中的秘訣就是選用一些大地色系以及讓人聯想起大自然的顏色！

大地色系比如說咖啡色、卡其色、黃色等等總是為會室內帶來柔和的感覺，而擁有這些色調的木製傢俱就最適合不過了！除此之外，圖中的住宅裡還有一張淺綠色的沙發，讓人不禁聯想起戶外偌大的草坪呢。

​5. 善用地理位置

9 cross, ATELIER A+A ATELIER A+A 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ATELIER A+A

ATELIER A+A
ATELIER A+A
ATELIER A+A

早在建房之前，你就應該規劃好哪些角度或方向可以讓你遠離鄰居的視線，同時也可以面向各種大自然的景色。比如說圖中的浴室剛好避過了跟會跟鄰居相視而見的角度，面對著翠綠的林景，此時設計師當然就可以大膽的用上多種通透的設計了！比如說落地大玻璃窗和浴室裡的玻璃牆。

6. 引進木地板

間取りを変えず、自然素材でイメージ一新, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

想要打造一個充滿自然風情的家，最基本的條件當然就是使用大量的木地板了！無論是哪一種色系的木地板都總可以讓你想起樹林裡高聳入雲的樹木，而且它們獨有的質感可以讓家裡倍覺溫馨呢！ 

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