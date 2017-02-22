6 個讓家中充滿綠意的設計妙招

台灣跟日本無論是歷史上、經濟上還是文化交流上都有著不可分割的關係。時至今日，和風文化和日式美學依舊非常受台灣人歡迎，比如說在日本得以發揚光大的「禪風美學」。這種引人入勝的建築美學強調「自然」，因此建築過程中會使用大量的天然建材，目的全為了打造一個充滿和諧感、讓身心都可以放鬆的自然美房。
如果你也希望學習把大自然帶回家的話，那你絕對不可以錯過以下6個個打造自然風設計的重點了！
如果房子地理位置得天獨厚，四周有樹林、山景或河景的話，那你當然不可以埋沒這些得來不易的自然美景！
想要把這些大自然景色帶進房子裡的最好方法當然就是安裝大量的窗子，因為無論是落地玻璃窗還是像圖中的客製玻璃窗，它們都總是能夠輕易地把大自然融入你的日常生活之中！
在屋頂裝設天窗其實也是另一種把自然帶進家裡來的好方法。
這個做法可以為房子引進額外的陽光，提升房子採光度，讓人彷如置身被充沛陽光照耀著的樹林一樣。如果在室內同時加上一些盆栽的話，整體就能充滿更多的大自然氣息！
公寓沒有辦法讓人佈置庭院或者安裝天窗，可是你也可以透過選色來讓自己的家呈現出更自然的感覺！當中的秘訣就是選用一些大地色系以及讓人聯想起大自然的顏色！
大地色系比如說咖啡色、卡其色、黃色等等總是為會室內帶來柔和的感覺，而擁有這些色調的木製傢俱就最適合不過了！除此之外，圖中的住宅裡還有一張淺綠色的沙發，讓人不禁聯想起戶外偌大的草坪呢。
早在建房之前，你就應該規劃好哪些角度或方向可以讓你遠離鄰居的視線，同時也可以面向各種大自然的景色。比如說圖中的浴室剛好避過了跟會跟鄰居相視而見的角度，面對著翠綠的林景，此時設計師當然就可以大膽的用上多種通透的設計了！比如說落地大玻璃窗和浴室裡的玻璃牆。
想要打造一個充滿自然風情的家，最基本的條件當然就是使用大量的木地板了！無論是哪一種色系的木地板都總可以讓你想起樹林裡高聳入雲的樹木，而且它們獨有的質感可以讓家裡倍覺溫馨呢！
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