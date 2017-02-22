典雅的奢華：內外同樣魅力無窮的絕美挑高房子

今天要介紹的房子真的只可以用「絕美」來形容——房子挑高的設計使室內空間感覺上無上限地充足；明亮寬闊的起居空間讓人流連忘返；高貴有質感的建房與設計用料讓房子看看起來典雅又奢華。
這個如此讓人印象深刻的房子由位於德國柏林的設計公司Müllers Büro 用心打造，無論從外在還是室內裝潢都絕對能夠擄獲你心！
這個雙層的房子外表看起來簡單又美觀，整體感覺好像是名人的府邸一樣！而偌大的窗戶佔了不少牆面面積，法式的白色窗框更能讓整棟建築看起來更高雅，從大門拾級而下，沿途都有不同的花草植物可供觀賞。
室外的花園設計同樣優美，左手邊的木造涼亭讓整個草坡倍添完整感。
花園的另一邊還建有一個花園木屋，木材呈現本身的自然顏色的質感，在這些小細節上就能夠令人感覺到設計十分用心。
雙層房子室內採用開放式空間，配合客飯廳的挑高設計，整個空間便能顯得份外寬敞、明亮。
弧形的階梯設計自然，白色與木色的配搭非常順眼。
在裝飾方面，設計師在房子裡的不同角落都擺放了常綠植物來綠化空間，同時也可以跟室外的翠綠景緻互相呼應。除此之外，最適合挑高空間的其中一樣既實用又好看的裝飾品當然就是吊燈了！
這個簡樸的浴室與一般的昏暗浴室完全不同，全因那一面窗子。
浴室的設計比較多採用木材，浴室門和浴室櫃亦如是，呈現出一種自然的鄉村風格。
最後我們來參觀房子的其中一間臥室，它的設計同樣以自然簡撲風格為主。
溫柔的香芋色牆色與卡其色窗簾的配搭非常好看，共同打造出這一個明亮又舒適的小臥室。