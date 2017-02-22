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典雅的奢華：內外同樣魅力無窮的絕美挑高房子

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Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro 房子
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今天要介紹的房子真的只可以用「絕美」來形容——房子挑高的設計使室內空間感覺上無上限地充足；明亮寬闊的起居空間讓人流連忘返；高貴有質感的建房與設計用料讓房子看看起來典雅又奢華。

這個如此讓人印象深刻的房子由位於德國柏林的設計公司Müllers Büro 用心打造，無論從外在還是室內裝潢都絕對能夠擄獲你心！

​外觀　正面

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro 房子
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

這個雙層的房子外表看起來簡單又美觀，整體感覺好像是名人的府邸一樣！而偌大的窗戶佔了不少牆面面積，法式的白色窗框更能讓整棟建築看起來更高雅，從大門拾級而下，沿途都有不同的花草植物可供觀賞。

室外的花園設計同樣優美，左手邊的木造涼亭讓整個草坡倍添完整感。

​外觀　花園木屋

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro 房子
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

花園的另一邊還建有一個花園木屋，木材呈現本身的自然顏色的質感，在這些小細節上就能夠令人感覺到設計十分用心。

挑高開放式空間

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro 客廳
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

雙層房子室內採用開放式空間，配合客飯廳的挑高設計，整個空間便能顯得份外寬敞、明亮。

弧形的階梯設計自然，白色與木色的配搭非常順眼。

在裝飾方面，設計師在房子裡的不同角落都擺放了常綠植物來綠化空間，同時也可以跟室外的翠綠景緻互相呼應。除此之外，最適合挑高空間的其中一樣既實用又好看的裝飾品當然就是吊燈了！

​明亮設計

homify 客廳
homify

homify
homify
homify

法式窗戶完美提升房子的整體採光度，被陽光包圍的美房彌漫著一種溫馨的氣氛，讓人不禁多駐足一會兒。

​浴室

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro 浴室
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

這個簡樸的浴室與一般的昏暗浴室完全不同，全因那一面窗子。

浴室的設計比較多採用木材，浴室門和浴室櫃亦如是，呈現出一種自然的鄉村風格。

臥室

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro 臥室
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
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最後我們來參觀房子的其中一間臥室，它的設計同樣以自然簡撲風格為主。 

溫柔的香芋色牆色與卡其色窗簾的配搭非常好看，共同打造出這一個明亮又舒適的小臥室。

延伸閱讀:建房新選擇：符合預算又典雅的寬敞預製組合屋

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