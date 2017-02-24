​7 個與眾不同的推門式衣櫃

臥室裡其中一個最重要的元素一定就是衣櫃了！市面上主要有開門式和推門式兩種選擇，而比較省空間而且設計又會比較現在的一定就是後者。
今天我們將會大家推介7款與眾不同的推門式衣櫃，它們除了擁有基本的收納功能以外，其獨特新穎的設計也能提升房間的質感呢！現在就讓我們來看看吧～
嵌入式的傢俱之所以這麼受歡迎，最大的原因就當然是「節省空間」，而推門式設計的衣櫃可以進一步把這個優點發揮出來。
透光式的拉門設計看起來富有現代感，而且還能擴大臥室的空間感。縱使整個衣櫃是置頂式，感覺上也不會造成壓迫感。
這個臥室全以大地色系為主，無論是床頭板、床架還是牆色亦如是。在這個情況下，衣櫃當然也應該要以大地系為主調！
這個衣櫃最特別的地方就是放眼看起來它並不會直接讓人聯想到是衣櫃，反而讓人感覺是一道通往別的起居空間的門。無論是衣櫃的外層還是推門的設計都是一絲不苟，這個由設計公司YILDIZ MOBİLYA LTD. ŞTİ.打造的作品真的充滿了吸引力。
有些人很喜歡挑染頭髮，因為可以為整體造型加添不少變化，而原來衣櫃設計也可以有「挑染」的選擇！
圖中的衣櫃設計簡約兼具有自然風風格，與臥室的四周非常相融。櫃門以淨米色為基調，中間的部分加上了咖啡色的木條紋，整體配搭得宜。
喜歡偏公主風的女生們，這個如夢似幻的粉紫色衣櫃很吸引吧？不同形狀、不同深淺的紫色色板組成了這個漂亮的置頂式衣櫃，配搭眼前如鮮花般綻放的吊燈，要把臥室打造成公主風絕非難事！
我們小時候上木工課時應該都有玩過壓克力膠板吧？原來這種高光度而又耐用的物料很常用在傢俱上，比如說廚房裡的櫃門和衣櫃櫃門等等。
這個由壓克力組成的大地色衣櫃看起來美觀又優雅，而且中性的顏色容易跟不同的臥室設計配合。
放眼望去，你大概很難從第一眼判斷那是一整個大衣櫃吧？這個雙色設計的置頂式衣櫃顏色柔和又富有現代感，三個推門的設計能夠確保有足夠的收納空間，整個臥室當然就比較容易保持整潔。
喜歡極簡風格的你們則可以考慮這個全白的嵌入式衣櫃設計喔！這種永遠不過時的顏色絕對能夠讓你的房間看起來更明亮、更活潑！
延伸閱讀：20 個帶給你無窮自建靈感的絕佳家庭美房