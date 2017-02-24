​7 個與眾不同的推門式衣櫃

臥室裡其中一個最重要的元素一定就是衣櫃了！市面上主要有開門式和推門式兩種選擇，而比較省空間而且設計又會比較現在的一定就是後者。

今天我們將會大家推介7款與眾不同的推門式衣櫃，它們除了擁有基本的收納功能以外，其獨特新穎的設計也能提升房間的質感呢！現在就讓我們來看看吧～