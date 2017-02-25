10 種適合庭院的地板（非常好看！)

如果你想為房子添一些新鮮感，卻不想大費周章地把房子的間隔改動或做些大工程的話，那可以考慮一下改造房子的庭院！而其中一個容易的改造項目就是換地板了！
決定庭院的鋪地物料的時候要考慮到的除了是美觀度外，還要了解材質的抗熱、抗潮濕和耐冷特性！以下是 10 種好看又適合庭院的地板，歡迎大家邊看邊學習喔！
如果你的預算有限，而且希望打理地板的功夫愈少愈好的話，那這一種人造草坪絕對適合你了！
現在一般的人造草坪由聚乙烯或聚丙烯製成，能夠抵抗不同的氣候，而且因為是人工物料的關係，基本上完全不需要什麼特別的日常護理。不過要注意的是，人造草坪比起天然草坪易燃很多，要小心處理火種。
石板地板不規則之中又帶有整體感，是一種富有質感的耐用地板。而且使用石板的好處就是它的價格便宜，同時也有不同的顏色選擇。 如果你希望打造田園風，選用這種大地色系的地板效果就會很不錯；如果你希望營造出一種現代幹練的感覺，選用灰色色調的石板也很合適！
如果想把大自然帶回家的話，那考慮使用石頭看看吧！圖片中展現的是由河石鋪設而成的地板，圖樣可以隨自己或設計師設計，而且絕對耐用！（把鞋子脫掉直接踩在地板上，那也可以是一種另類的腳底按摩吧～）
碎石相對來說不需要特別設計，而且可以輕易地填滿空間，可以配合不同的庭院。不過通常鋪有碎石的庭院都另外有鋪設一條由木板或水泥整成的小徑，方便走動。
凹凹凸凸的石地板讓人想起各個歐洲城市裡的舊城區，充滿獨特的風味。如果把這種石地板帶回家，想必會為庭院帶來一種優雅又復古的氣氛吧！
將庭院鋪滿牧草後，在上面放上幾塊園形木板，營造出非一般的設計質感。 雖然牧草需要修剪，可是它可以為你帶來新鮮的空氣，而且雨後的清新的青草味不是也很吸引嗎？
磁磚是其中一樣最常見的地板物料，顏色和款式也很多變！對這種物料有興趣的你們，歡參閱：花俏惹人愛：12個使用拼花磁磚的好點子
這種起來好像是孩子們的遊戲軟墊的合成地板同樣符合預算，而且款式和材質多樣，選擇較多。
由於近年愈多愈多人喜愛工業風設計，所以薄層鋪設地坪(Micro-Topping)這種物料也愈來愈受歡迎。隨個人喜好，你也可以選擇額外的拋光工序，讓這種新穎的材料更耐用、耐看。