10 種適合庭院的地板（非常好看！)

如果你想為房子添一些新鮮感，卻不想大費周章地把房子的間隔改動或做些大工程的話，那可以考慮一下改造房子的庭院！而其中一個容易的改造項目就是換地板了！

決定庭院的鋪地物料的時候要考慮到的除了是美觀度外，還要了解材質的抗熱、抗潮濕和耐冷特性！以下是 10 種好看又適合庭院的地板，歡迎大家邊看邊學習喔！