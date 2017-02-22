深藍色平房：讓人像是在海中徜徉的寬敞明亮空間

日本西海岸的九十九里町是衝浪者的樂園，來自世界各地的水上運動愛好者每年都聚集到此大展身手。今天 homify 360° 要帶大家去參觀一座這裡的住宅，房子的主人本身就熱愛衝浪。負責這項建案的是株式会社スタジオ・チッタ STUDIO CITTA ，專家們發揮長才將建物打造成一棟散發著衝浪活力，同時又具備舒適休閒風格的宅第，立刻一起來參觀！
從花園這端望過去，這座住家是棟很美的平屋。簡約的外觀流露著現代感，客廳裝置有大型滑動玻璃門，戶外還有木製的陽台甲板。藍色外牆與綠色草坪營造出滿滿的休閒風情來！
入口的地方鋪著石板，兩級階梯便可到達門口。這一側的門牆採取較為封閉的構造，只開了小小的窗口，以保護居民者的隱私。儘管如此，藍色調的外牆仍予人愉悅的觀感，讓訪客感受到歡迎的氣氛。
由於靠花園那一端裝置有大片玻璃，使得這座開放式內廳充滿了自然光。進到門內就可看到牆邊的衝浪板，和優雅的藍色馬賽克瓷磚構成完美的搭配。左側設計有一處洗浴區，從海邊玩水回來立刻可以快速沖個澡，洗去身上的砂石和鹽巴。
這座廚房與客廳相連，開放式格局創造出寬敞通風感。廚房採用明亮的白色牆面和清新的藍色瓷磚，彷彿可以聞到海風的味道。烹飪區設有一座櫃檯，將廚房與其他空間分隔開來，親友來訪時，大家可以一邊準備飯菜，一邊聊天。
換個角度來看整座客廳，可以看到設計師採用簡約風格，打造出多功能的開放式空間，同時還搭配上溫馨舒適的家具。溫暖的木質地板和白色牆壁，與另一端的藍色牆面構成良好應。通往陽台的大片落地窗，則讓新鮮空氣和自然光得以自由流通。
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