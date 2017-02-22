深藍色平房：讓人像是在海中徜徉的寬敞明亮空間

日本西海岸的九十九里町是衝浪者的樂園，來自世界各地的水上運動愛好者每年都聚集到此大展身手。今天 homify 360° 要帶大家去參觀一座這裡的住宅，房子的主人本身就熱愛衝浪。負責這項建案的是株式会社スタジオ・チッタ STUDIO CITTA ，專家們發揮長才將建物打造成一棟散發著衝浪活力，同時又具備舒適休閒風格的宅第，立刻一起來參觀！