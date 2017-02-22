8 個讓臥室變得超美的置物櫃

讓房間顯得有風格，同時又具備需要的功能性，是室內設計的重要目標。許多人以為要達成這樣的目的，可能得花上不少銀兩。但事實上只要仔細考量自己的需求，同時選擇能與房間搭出和諧格調的元素，並不是很難的任務。今天要介紹給你 8 款很適合裝置在房間的置物櫃，它們擁有千變萬化的風格，成本卻相當低廉。現在就一起來看看吧！