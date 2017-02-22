8 個讓臥室變得超美的置物櫃

讓房間顯得有風格，同時又具備需要的功能性，是室內設計的重要目標。許多人以為要達成這樣的目的，可能得花上不少銀兩。但事實上只要仔細考量自己的需求，同時選擇能與房間搭出和諧格調的元素，並不是很難的任務。今天要介紹給你 8 款很適合裝置在房間的置物櫃，它們擁有千變萬化的風格，成本卻相當低廉。現在就一起來看看吧！
靠著牆邊裝置半高的櫥櫃，能為房間增色加分。你可以選擇像照片中這款多功能的櫃子，有些部分採用玻璃滑動門，方便取放物品；有些則採取封閉式設計，好把一些東西隱藏起來，視覺上變得簡潔清爽。
量身定製的櫃架，最能充分運用房內各個空間。選擇愈多功能的組件，便愈可以隨著心情改變房間風格，讓生活空間永遠不單調。
想要這樣的櫥櫃？讓專家幫你吧！
如果你喜歡簡單款式，像這組可以充分運用牆面的櫃架，將是你的最佳選擇。從地板到天花板，還可以向旁邊延展，這組幾何和方形的設計讓人眼睛一亮！
這款兩件式的壁架設計相當簡單，可與任何房間互相搭配。取放書籍物品都很輕鬆容易，簡約的造型也是別具趣味。
你有很多書籍嗎？買書時總擔心家裡放不下嗎？有了這款設計，保證有足夠空間來擺放你心愛的書籍和物品，同時還可以分門別類整理得井井有條。
多功能的家具最能讓空間達到最大化運用。如照片中所看到的這組櫃架，它不僅有層架式的設計，甚至還可以當作床頭櫃，堪稱完美至極。
採用不對稱式的設計，可以配合需要變動組合，是相當理想的款式。不過在使用時，還是要記得室內裝潢最重視平衡感，別讓奇形怪狀影響了整體風格。
在臥室角落設置層櫃，是充分利用空間的好辦法。像這款櫃架便具有對稱的美感。倘若擔心開放式層架會讓物件蒙塵，還可以考慮裝上滑動玻璃門。
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