三合院木屋：充滿懷舊設計的現代木質空間

還記得鄉下爺爺奶奶住的三合院嗎？那古樸的樣貌，以及一家子在中間的空地齊聚一堂的溫馨感是現代建築無法取代的懷舊魅力。生活越來越進步，人們似乎就越懷念兒時的記憶，而這樣的情感也很自然地反應在我們夢想中的房子上。
今天所要介紹的木屋非常特別，設計師在屋主的委託之下，打造出三合院式的木屋。這間充滿懷舊味道的木屋以迴廊作為連結，而鋪上木頭甲板的迴廊也成為了享受戶外時光的好地方。
傳統的三合院通常天花板都不是太高，而為了讓居住的人心情更加放鬆開闊，專家打破傳統的結構，規劃較高的天花板，因此室內明亮且空間感佳。
這間古意盎然的三合院木屋最後以 280 萬台幣完工，是低成本但是高質感的絕美之作。
讓我們一起坐上時光機，欣賞這間充滿懷舊味道的三合院木屋吧！
這間三合院木屋以迴廊連結各個區域，鋪上了木頭甲板的迴廊上放了桌子以及長凳後，就成為屋主泡茶的好空間。迴廊的前方是寬敞的空地，以及種上植物的花圃，孩子們可以在此玩遊戲，而大人也可以邀請親朋好友在此舉行烤肉派對。
紅瓦屋頂是這間三合院木屋的特色，也是營造出古樸風格的重要元素。深咖啡色的木頭牆面上開了白框的數扇窗，除了讓外觀看起來更有不同的層次感，也能讓室內注入充足的自然光。
專家使用了南方松實木結構，因此房子的質感非常好，可以讓人細細地品味木頭的美感。
臥室的挑高天花板以及牆面開的窗讓室內洋溢著和煦的光線，而壁面的香杉的紋路以及氣息讓人可以好好地在此放鬆休息，感受來自自然的美好。採用超耐磨的地板讓屋主可以不用小心翼翼地移動物品，是非常貼心的設計。
挑高的大廳是不是非常有懷舊的氣息呢？充滿古早味的椅子以及裝飾品，讓人似乎走在時光隧道內。然而比起傳統的三合院，這間改良式的三合院有大片的拉門，因此室內非常明亮寬敞，一點也沒有壓迫感。
訂做的廚房包含現代化的廚房家電，大膽的紅色為古意盎然的家中增添現代感，並且與傳統的木頭圓桌成為有趣的對比。
開放式的設計也是現代居家生活常見的規劃方式，而廚房上方的正方形窗戶則讓掌廚的人可以在陽光的照射下愉悅地烹煮料理。
最後讓我們看看三合院的另外一個角度。專家將古人的智慧發揚光大，並且考慮到現代生活所需的便利性，改良傳統的三合院，打造出一個讓全家人可以愜意過生活的美好空間。
你是不是也心動了呢？
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