三合院木屋：充滿懷舊設計的現代木質空間

還記得鄉下爺爺奶奶住的三合院嗎？那古樸的樣貌，以及一家子在中間的空地齊聚一堂的溫馨感是現代建築無法取代的懷舊魅力。生活越來越進步，人們似乎就越懷念兒時的記憶，而這樣的情感也很自然地反應在我們夢想中的房子上。

今天所要介紹的木屋非常特別，設計師在屋主的委託之下，打造出三合院式的木屋。這間充滿懷舊味道的木屋以迴廊作為連結，而鋪上木頭甲板的迴廊也成為了享受戶外時光的好地方。

傳統的三合院通常天花板都不是太高，而為了讓居住的人心情更加放鬆開闊，專家打破傳統的結構，規劃較高的天花板，因此室內明亮且空間感佳。

這間古意盎然的三合院木屋最後以 280 萬台幣完工，是低成本但是高質感的絕美之作。

讓我們一起坐上時光機，欣賞這間充滿懷舊味道的三合院木屋吧！