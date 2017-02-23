環保平房：充滿平和感的愜意木質空間

喜歡平房，並且重視節能環保的你，趕快加入我們的行列到日本旅遊，探索一間擁有木質氣息的美麗環保平房。這間平房主要的建材是木頭，然後再加上竹子以及混凝土做點綴。位在鬱鬱蔥蔥的綠意之中，這間大地色系的家成為最為完美的休息之地。
專家利用現代的節能技術，也就是太陽能電板，融入了環保的設計。因此這間美麗的平房不僅散發出精緻的日系風格，還對我們的環境非常友善，可以說是美觀又節能的好設計！
希望藉由欣賞這間房子，你能夠為你的家找到清新自然的靈感。現在就讓我們一起欣賞這間平房的迷人外觀以及讓人感到平和的室內裝潢！
我們非常喜歡這間房子給人的第一印象 – 溫暖、質樸、並且讓人感到非常自在好親近。
專家利用在混凝土上漆上大地的顏色，以及使用木頭當做拉門，打造出非常有土地的自在感的美麗外觀。當夜晚來臨的時候，家中的黃光更是能帶給家人以及訪客溫暖。而白色的窗框與房子的其他顏色十分搭配，並且帶來更多元的層次。
除此之外，寬敞的露臺則是能夠讓屋主盡情享受戶外好時光的絕佳設計。
如圖所示，我們可以看到這座房子坐落在大自然之中，它被森林和山丘包圍，似乎位於一個與世隔絕的安靜鎖在。 在這張圖片中，我們可以清楚地看到屋頂上的太陽能電源板。
室內飄散著濃厚的日式風情！瞧瞧那美麗的和式拉門，其結合木頭以及竹子的設計，讓人感受到濃厚的自然風味。而這些拉門更是讓室內可以洋溢著自然光，當需要隱私的時候，拉上門也不會完全阻隔掉陽光。
天花板善加地利用了屋頂的傾斜形狀，以美麗的木樑打造出質樸的美感。
專家在樑柱上掛上了工業風的吊燈，除了可以照亮家中的各個角落，也讓充滿日系傳統風味的家多了現代的元素。而其溫暖的黃光，則讓整個家的氛圍更加溫馨！
由於房子位於一個“與世隔絕”的地方，周圍被鬱鬱蔥蔥的樹木們包圍，因此專家大膽地設計了擁有大窗戶的浴室。想像看看，當你浸泡在溫度恰到好處的浴缸中，眼前出現的是這樣的景色，是多麼讓人放鬆且幸福的事情啊？
而浴室中的木頭牆面可以讓人在泡澡的時候呼吸到木頭的芳香，木板的地板也讓冬日的時候腳底不會受寒。
最後要看的這個空間是家中半戶外的露臺。
有屋頂遮蔭的露臺可以讓屋主不論晴雨，都在這個空間欣賞戶外的景色。只需要擺上簡單的桌椅，這裡就是完美的戶外休閒空間。