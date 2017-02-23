環保平房：充滿平和感的愜意木質空間

喜歡平房，並且重視節能環保的你，趕快加入我們的行列到日本旅遊，探索一間擁有木質氣息的美麗環保平房。這間平房主要的建材是木頭，然後再加上竹子以及混凝土做點綴。位在鬱鬱蔥蔥的綠意之中，這間大地色系的家成為最為完美的休息之地。

專家利用現代的節能技術，也就是太陽能電板，融入了環保的設計。因此這間美麗的平房不僅散發出精緻的日系風格，還對我們的環境非常友善，可以說是美觀又節能的好設計！

希望藉由欣賞這間房子，你能夠為你的家找到清新自然的靈感。現在就讓我們一起欣賞這間平房的迷人外觀以及讓人感到平和的室內裝潢！