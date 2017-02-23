一間讓你感受到家的溫暖的美麗木屋

今天的點子簿要帶你探索一間面積小，但是充滿家的溫暖的美麗木屋。只有一層樓的這個家有著木頭的牆面，以及白色的混凝土牆面，兩者搭配起來給人一種非常清新的舒服感，而大片的玻璃拉門外則是寬敞的露臺空間，專家在上面規劃了白色的遮陽棚以及長凳，讓屋主可以在此享受戶外的時光，卻又不會直接曝曬在炙熱的艷陽之下。
雖然說結構以及用色都很簡單，但是這個家給人一種非常有質感的細膩感。現在就一起來參觀！
先讓我們來好好地欣賞這個家的外觀吧！
不得不說，專家對於顏色的比例搭配拿捏得非常好，以木頭包夾白色，讓這個家的外觀十分簡單卻有層次。有著木頭甲板的大露臺是我們最喜歡的空間，而上方的白色遮陽棚則非常優雅，又帶有度假感，讓人感到心曠神怡。
負責這間美麗木屋的設計公司是設在葡萄牙里斯本的建商，他們為了這個家注入了許多精力，而其美好的設計讓我們感到非常驚艷。
無論你打算要蓋一間預製屋或是傳統的房子，你都必須要注意到下列的事項：
1.選擇一個位置以及周遭環境都很理想的區域。
2.確保土地夠穩定，能夠在上方建造房子。
3.確保在這個區域可以合法地蓋房子。
4.向專業人士諮詢你的蓋房計畫。
木頭這個建材的優點很多，最主要的是可以帶給人溫暖的感受，讓居住的人感到放鬆平和。
雖然說許多人會覺得木頭不耐潮溼的天氣，但現在的建築科技越來越發達，只要經過適當的處理，在上面塗層，就能確保木材的壽命更為長久。不過當然，如果你選用木材的話，適時地進行維護工作是必須的。
從這張圖我們可以看到專家正在為這個家的露台打造遮陽棚。遮陽棚不僅讓這個家的外觀更有度假感，也有讓在室外的人不會太過於炙熱的實際效果。如果說艷陽真的太刺眼，你還可以在遮陽棚上方加裝塑料的遮陽罩，讓在戶外的你感覺更為涼爽。
從這張圖片中你可以看到房子的室內以及室外經由大片的玻璃窗以及玻璃拉門作為分隔，兩者之間幾乎沒有任何的隔閡，因此室內以及室外的空間幾乎完美地連結在一塊。
哇！從這個角度我們才知道原來這個家望出去是如此美麗的景色，難怪專家要在家門外建造一個戶外的露臺空間。試著想像在長凳上坐著，欣賞綠意以及河流，感受微風輕拂在臉上，心情會是多麼地愉悅啊！
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