一間讓你感受到家的溫暖的美麗木屋

負責這間美麗木屋的設計公司是設在葡萄牙里斯本的建商，他們為了這個家注入了許多精力，而其美好的設計讓我們感到非常驚艷。

無論你打算要蓋一間預製屋或是傳統的房子，你都必須要注意到下列的事項：

1.選擇一個位置以及周遭環境都很理想的區域。

2.確保土地夠穩定，能夠在上方建造房子。

3.確保在這個區域可以合法地蓋房子。

4.向專業人士諮詢你的蓋房計畫。