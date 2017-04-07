一間機能超強，兼具質樸與時尚感的郊區預製屋 (組合屋)

這本點子簿將要帶你欣賞一間外觀質樸，但是內在十分時尚的郊區平房。這間房子的內部機能超強，可以提供現代生活的舒適與便利性，而由於房子是預製屋 (組合屋)，因此造價也十分划算。

除了房子的裝潢十分現代時尚之外，最讓人稱羨的便是戶外的露臺以及庭院的空間，對於喜歡沐浴在陽光下，呼吸新鮮空氣的家庭來說，這絕對是最為完美的區塊。

如果你正打算以有限的金額，為你的家人打造一個時尚居所的話，那就讓我們欣賞更多細節吧!