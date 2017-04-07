一間機能超強，兼具質樸與時尚感的郊區預製屋 (組合屋)

這本點子簿將要帶你欣賞一間外觀質樸，但是內在十分時尚的郊區平房。這間房子的內部機能超強，可以提供現代生活的舒適與便利性，而由於房子是預製屋 (組合屋)，因此造價也十分划算。
除了房子的裝潢十分現代時尚之外，最讓人稱羨的便是戶外的露臺以及庭院的空間，對於喜歡沐浴在陽光下，呼吸新鮮空氣的家庭來說，這絕對是最為完美的區塊。
如果你正打算以有限的金額，為你的家人打造一個時尚居所的話，那就讓我們欣賞更多細節吧!
先讓我們欣賞這間房子的正面吧! 你可以發現灰色是主要的色系，搭配上傳統結構的屋頂後，給人一種質樸的感受。視線往下移動之後，你會發現專家利用石材以及俐落的線條，讓房子在傳統中帶有現代的元素。
接下來讓我們繞到房子的後方看看吧!
這間平房的起居空間有著大片的落地窗，外頭是可以讓屋主曬日光浴或是舉辦烤肉派對的木頭甲板露臺，而大片的綠意則讓居住的人不管身心都可以感到舒適愉悅。
採取開放式設計的起居空間用色十分大膽，最吸引我們注意力的無非是壁爐後方的光滑黑色牆面，而專家巧妙地運用了木頭，讓客廳在時尚中帶有典雅的味道。
走進了廚房，我們因為其寬敞的空間以及明亮的自然光而感到十分驚豔!
廚房的流理檯上方開了對外窗，不僅讓做料理的人可以欣賞窗外景致，還能讓廚房這個區塊與陰暗絕緣。而廚房更是安裝了許多現代化的家電設備，讓做菜的人工作可以輕鬆有效率。
最後讓我們欣賞這間房子的臥室。專家依舊結合冷與暖的顏色以及建材，讓臥室散發著一種和諧的美。而挑高的天花板以及大片的落地窗，更是讓臥室能夠洋溢著美麗且溫暖的光線。
延伸閱讀: 現代簡約風獨棟住宅: 含車庫與大庭院的明亮空間