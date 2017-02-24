山間的禪意:眺望海景的溫暖木屋

如果你喜歡樸實而有充滿禪意的日式平房，那一定別錯過這次點子簿所要介紹的屋舍，這棟由位在福岡的AMI ENVIRONMENT DESIGN所設計的日式平房，除了與周遭環境取得和諧的設計理念外，位處於山間而能遠眺遼闊大海景致也是一大賣點。想要一邊享受木造居所的溫暖，一邊遠眺藍色海洋的壯闊，那就一起走入這山間的禪意吧!