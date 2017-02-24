山間的禪意:眺望海景的溫暖木屋

如果你喜歡樸實而有充滿禪意的日式平房，那一定別錯過這次點子簿所要介紹的屋舍，這棟由位在福岡的AMI ENVIRONMENT DESIGN所設計的日式平房，除了與周遭環境取得和諧的設計理念外，位處於山間而能遠眺遼闊大海景致也是一大賣點。想要一邊享受木造居所的溫暖，一邊遠眺藍色海洋的壯闊，那就一起走入這山間的禪意吧!
在夜間走近入口處，由內部透出的燈光讓人有回家般的溫暖感受，玄關處的圓形窗口設計保留了傳統日式建築的美感概念，方圓之間就可一窺天地。
當白天時，屋舍完全沐浴在陽光之下，這時就可以察覺出這棟屋舍的細心之處，傾斜的屋頂收集了太陽的熱情用做太陽能發電；而架離地面的建築也隔絕了地熱，同時也利用了足夠的窗戶確保屋內的通風。
日式建築最吸引人的地方，莫過於露臺的設計，讓人可以在晚餐過後趁著晚風，在這室內與戶外相連結的空間，享受身心靈的放鬆，而在這裡甚至還能夠聆聽到海潮的聲音呢!
走進內部可以感受到內部空間利用木造感所帶給人的寧靜氛圍，木造的質感營造了些許的復古風格，讓人在舒適的氣氛下有了些許時空錯亂的小錯覺。
客廳裡的紅沙發，以暗紅的色調成為室內亮眼的所在，但這樣的紅卻不讓人感到衝突，似乎就是量身打造的；而利用木箱作為茶几的設計，更是充滿古意，別出心裁。
佇立群山之間而能遠眺大海，山水盡入眼簾，與其把自然中的景緻擺入室內，如此將自己化身為這片自然中的禪意，意境又更高出一層了。
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