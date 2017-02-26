造價 127 萬的 60.5 坪雙層美宅

Homify360一直以來都著重於介紹不同美房的內部裝潢和外觀，而今天我們的焦點卻比較不一樣——我們會把設計平面圖一併介紹，讓大家對今天要介紹的美房有更深入的了解。

今天的主角是一所位於俄羅斯的鄉郊房子，由當地的建築公司HQ-DESIGN打造。全屋面積總約60.5坪，是一間寬闊美麗的雙層房子，而這間房子的造價低廉，約為台幣 127 萬元。