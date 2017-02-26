造價 127 萬的 60.5 坪雙層美宅

Homify360一直以來都著重於介紹不同美房的內部裝潢和外觀，而今天我們的焦點卻比較不一樣——我們會把設計平面圖一併介紹，讓大家對今天要介紹的美房有更深入的了解。
今天的主角是一所位於俄羅斯的鄉郊房子，由當地的建築公司HQ-DESIGN打造。全屋面積總約60.5坪，是一間寬闊美麗的雙層房子，而這間房子的造價低廉，約為台幣 127 萬元。
房子的外表第一眼看起來就非常出眾！設計師在此選用了三個顏色的外牆，二樓的牆面平滑，而其他部分的外牆則充滿凹凸感。再加上形狀不一的屋頂和屋簷設計，整體的視覺效果非常豐富，有別於一般的沉悶造型。
從前門到前院的設計其實也非常值得細心一看——兩個地方以大小不小的陶瓷花盆連結，裡面種滿了可愛鮮艷的小鮮花，簡單地點綴了整個入口。
從這個角度我們更加能夠看清楚窗子的設計——偌大的訂製玻璃窗配合了房子獨特的造型，木色窗框讓整體感覺更柔和。這種大窗子的設計除了美觀以外，它還能夠引進大量充沛的陽光，讓室內空間長期保持明亮。
草坪翠綠又整齊，在上面只種有一些小樹，能夠綠化空間的同時亦方便打理，而且也不會搶了美房本身的焦點。
從一樓的平面圖我們可以看到左手邊的開放式設計——偌大的空間裡設有廚房和餐廳，這兩個部分以中間的中島分隔開來，沒有高牆的阻隔，整個部分自然就會呈現寬闊的空間感。
值得留意的當然還有窗子的擺放位置，幾乎每個角落都安裝了透亮的玻璃窗，讓自然光照耀著整個房子，一定能省不少電費呢！
沿著平面圖中間的半開放式樓梯拾級而上，我們到達了二樓！
整個二樓的間隔以實用為主，並以四個臥室組成，面積從5坪到7坪左右。每個房間就算放了雙人床和衣櫃後，空間還是充足！
二樓浴室以雙人設計為理念，雙洗臉盤設計絕對能使生活更便利！連浴室裡也有一扇大窗子來提升採光度，想必整個房子都會彌漫著和階溫馨的氣氛吧！
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