10 個讓你家門面更氣派美麗的外牆設計

薄木片擁有木材自然的紋理，但比起木板卻輕得多，而且價格也比較親民！
把木片橫向排列的外牆看出去自然又優雅，是個容易跟任何類型房子配搭的好選擇。
這種外牆板同樣以木紋作為焦點，比較特別的地方是木片規律地相疊起來，形成有序又富有變化的凹凸設計。
水泥給人一種未完成的感覺，可是微型水泥 (Microconcrete)卻愈來愈受歡，常被人用作外牆塗料！這種新興的建材比起一般的水泥更具裝飾功能，而且防水防霉又耐用，目前最常被應用在工業風的設計當中。
圖中的拋光磚塊擁有石頭紋理，因為經過打磨而顯得特別光滑亮澤。以馬賽克方式排列的拋光磚更顯設計感，與木門配搭亦十分得宜。
石磚塊跟剛剛的拋光磚比起來更能呈現物料的天然質感；暗灰色調跟不鏽鋼和水泥也很搭，是打造現代風或加強未來感的必要元素。
石板牆是種歷久不衰的外牆設計，它擁有獨特又自然的凹凸質感，不必多加修飾就能自然地帶出時尚設計品味。
淺色木板多數用作室內裝潢以營造明亮的感覺；而深色木板則比較適合鋪設外牆，給人一種幹練、整潔的印象。
瓷磚當然不止可以用來鋪地板，它甚至可以挑起大樑來為外牆裝飾。瓷磚的形狀、顏色和設計的選擇很多，而且看起來既優雅又新潮！
這種原產於墨西哥及中美洲的火山石(Cantera Stone)非常特別，因為它的紋理天然獨特，既好看又耐用。更重要的是它的材質比一般的石頭軟，所以比較容易雕刻、切割，因此設計亦比較多元化。
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