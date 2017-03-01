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10 個讓你家門面更氣派美麗的外牆設計

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Residencia El Coto, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño 房子
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當你跟設計師用心設計並打造室內裝潢的時候，你會不會忽略了房子的整體外觀呢？你知道嗎，其實只要用上一些質感良好的材質例如石板、木板來裝飾房子的外牆，整個房子的美觀度與設計感就會瞬間提升！

今天我們想要為大家介紹 10 款經過我們專家設計的、美輪美奐的外牆，那現在就趕快來尋找你最喜歡的款式吧！

​1. 薄木片

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薄木片擁有木材自然的紋理，但比起木板卻輕得多，而且價格也比較親民！

把木片橫向排列的外牆看出去自然又優雅，是個容易跟任何類型房子配搭的好選擇。

​2. 疊式外牆板

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Weber Arquitectos

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這種外牆板同樣以木紋作為焦點，比較特別的地方是木片規律地相疊起來，形成有序又富有變化的凹凸設計。 

​3. 微型水泥

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水泥給人一種未完成的感覺，可是微型水泥 (Microconcrete)卻愈來愈受歡，常被人用作外牆塗料！這種新興的建材比起一般的水泥更具裝飾功能，而且防水防霉又耐用，目前最常被應用在工業風的設計當中。

​4. 拋光磚

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Imativa Arquitectos

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圖中的拋光磚塊擁有石頭紋理，因為經過打磨而顯得特別光滑亮澤。以馬賽克方式排列的拋光磚更顯設計感，與木門配搭亦十分得宜。

​5. 石磚塊

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Elias Braun Architecture

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石磚塊跟剛剛的拋光磚比起來更能呈現物料的天然質感；暗灰色調跟不鏽鋼和水泥也很搭，是打造現代風或加強未來感的必要元素。

​6. 多色石板牆

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Enrique Cabrera Arquitecto

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石板牆是種歷久不衰的外牆設計，它擁有獨特又自然的凹凸質感，不必多加修飾就能自然地帶出時尚設計品味。

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​7. 深色木板

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淺色木板多數用作室內裝潢以營造明亮的感覺；而深色木板則比較適合鋪設外牆，給人一種幹練、整潔的印象。

​9. 瓷磚

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瓷磚當然不止可以用來鋪地板，它甚至可以挑起大樑來為外牆裝飾。瓷磚的形狀、顏色和設計的選擇很多，而且看起來既優雅又新潮！

10. 火山石

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這種原產於墨西哥及中美洲的火山石(Cantera Stone)非常特別，因為它的紋理天然獨特，既好看又耐用。更重要的是它的材質比一般的石頭軟，所以比較容易雕刻、切割，因此設計亦比較多元化。 

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