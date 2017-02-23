一棟擁有無敵景觀的絕美住宅！

在 homify 我們最喜歡做的一件事，就是找出設計得最獨特的建築個案，呈現給讀者最具風格和特殊性的案例，讓你看看擁有超強設計天分的建築師們，如何將他們的創意化為最值得欣賞的作品，從而激發出更多的設計靈感來。今天我們要呈現給你的這座擁有無敵景觀的絕美建築，保證讓你過目難忘。現在就一起來參觀吧！
我們來到了一處鄉間，從外觀看，這座老式建築物顯然才剛剛被修復，這都多虧了 UAU UN'ARCHITETTURA UNICA 建築團隊的努力。但是如果你以為它只是座擁有開放視野的房子，那你可就大錯特錯了！
進到廚房，立刻就大感驚豔！這裡的環境打造成傳統風格，空間寬敞明亮，採用木材為主要材料，搭配鐵製座椅和長方形餐桌，整體風格相當質樸，散發出強烈的個性美。
轉個方向進到起居室。這裡採用開放式格局，有大面的門窗直接通到戶外。室內的裝潢優雅且精緻，深淺色調互相搭配，營造出寧靜舒適的氛圍。
室內中心有這麼一座樓梯，造形簡單，但是細看之下你會發覺它獨特的材質，是來自皮埃蒙特地區的深層岩混和其他材料，構成別具奇趣的質感。樓梯並未設計扶手和欄杆，但是它的寬度也比一般來得寬些。
走上二樓之後，你會發現這片玻璃走道，它將上下層樓的空間感連接了起來，同時讓光線可以從這一處通到那一處，設計簡單卻充滿了時尚趣味！
在通往臥室區的這處空間，擺設了兩座木製鄉村風格衣櫃，美麗的外觀和裸露的橫樑天花板及木質地板構成了絕搭。
進到臥室，才發現隱藏在剛剛那兩座大衣櫃的薄壁後，居然有這麼美的私人天地！ 空間小巧卻擁有一切所需的配備，配件搭飾也都營造出極其浪漫的風格，令人讚賞不已！
在這座房間裡，最吸睛的特色在於它擁有無敵窗前美景！大片玻璃門窗為你展開絕美的風光，能夠住在這裡，應該是每個厭煩了都市生活的人的終極美夢吧！
這間浴室採用古典的風格裝潢，讓人彷彿回到了美好的舊時光。整體氛圍優雅而迷人，儘管有著濃烈古風，白色元素卻讓它流露出一股時尚感來！
最後來看看這美到無可匹敵的外觀。當夜的腳步接近，大片的門窗湧出溫馨的光芒，讓人遠看就不禁心生親近的欲望。獨具風格的建築形式與戶外自然環境融合為一，美到令人沈醉。
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