改造舊車庫：一個擁有磚牆的絕美簡約住家

第一眼看到這座車庫，它並非全然無用，只是被當作了儲藏室。但是這麼堆放物品，顯然太浪費它的功能性了。既然車庫够大，足以容納進一般家庭的三個主要房間，也就是廚房、餐廳和起居室，基本的架構已在，剩下的便只是為它塗上新的油漆和裝上新的管線了。