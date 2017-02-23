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改造舊車庫：一個擁有磚牆的絕美簡約住家

Genie Chien Genie Chien
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如果你並不開車，當然就不會有需要打理車子的麻煩，但是倘若你的住家剛好有一座車庫，這處空間就變成了一種浪費。當然，你可以用它來儲放物品，結果可能變成垃圾堆。但是如果能仔細規劃，其實任何人都可以把自家車庫變成一處具有功能性的迷人空間。今天要帶你去探訪的，便是一座經由專家之手，從原先的車庫變身為超棒的生活空間，現在就一起來看個究竟吧！

改造前的空間

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第一眼看到這座車庫，它並非全然無用，只是被當作了儲藏室。但是這麼堆放物品，顯然太浪費它的功能性了。既然車庫够大，足以容納進一般家庭的三個主要房間，也就是廚房、餐廳和起居室，基本的架構已在，剩下的便只是為它塗上新的油漆和裝上新的管線了。

一些缺陷

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這處空間有些結構上的缺陷，其中之一是窗戶下方的牆壁已發生毀損，另外就是車庫的門必須做些改變。畢竟這裡是要當作新的生活空間來使用，不能採用舊有車庫的格局。

改造後全新的面貌

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改造後的空間已煥然一新，只有陶土地板被保留了下來，牆壁則已塗上新漆。既然這裡是廚房用地，就必須要有炊具和儲放食物的地方，還要有用餐的設備。設計師在左側牆面裝置起大型櫃子，將烤箱、微波爐、冰箱全都整合在一起，充分運用到寶貴的空間

美存在細節中

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新建的廚房區域採用 L 形設計，非常適合小家庭。水槽、爐具和洗碗機全部集合到工作區，一點都不零亂。旁邊延伸出來的桌面可以作為早餐桌或點心站之用。整體顏色搭配得極其柔和，充滿了視覺上的美感。

客廳空間

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最後來看看這處非常舒適的客廳。整體風格相當質樸，傢俱也具現代感，土色和中性色系創造出寧靜溫馨的氛圍。之前我們看到的那處破損牆壁，已被貼上新的磚塊，原先開著的車庫門則被蓋成了一堵美麗的牆，讓人完全認不出原來的模樣！

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