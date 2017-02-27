6個在室內設計中常見的問題以及解決對策

當我們在對自家環境做改造設計時，有很多因素是需要被考量到的，例如通風性的良好、採光是否充足、空間氛圍的營造… 等。但畢竟我們並非厲害的專業人士，無法在同時間對所有需要考慮的細節面面俱到，因此在整體空間的設計規劃上就容易出現一些無可避免的錯誤，這次點子簿整理了6種在室內設計中常見的問題，並且提供給你一些思考的方向，讓你能夠做出適合的解決方案。
在考量採光時，除了利用自然採光，有時會使用大量的燈具照明，而在自然採光充足的環境之下，過多的燈具對空間而言就顯得有點多餘。當自然採光充足時，何不就使用別緻的少量燈具來提供另一種色調的搭配，來使空間感能夠更為柔和。
想看更多採光的成功案例，你可以看看:光的魔法: 4 個因光而生的空間改造案。
為了方便及兼顧設計感與實用性，有部分人喜歡將一整個展間裡的家具及擺設複製到自己的家中，但是否能達到如展間般的效果卻又另當別論了。在挑選這類的擺設時，需要考量到家中的建材與空間的大小等種種因素，因此寧可單獨添購個別的物件，也別想著整組複製。
為了收納，我們常常會購置了大量的櫥櫃，而當習慣了將一些不必要的東西堆積在櫥櫃內，久而久之這樣的習慣就會累積出過多的收納空間，進而失去了建築原先所想展現的感官感受。此時就該先學會捨得，丟棄一些不必要的東西吧!挪出該有的空間，給自己該有的享受。
在做材質和色彩的混搭時，是最容易出現錯誤的，其實當要做三種顏色或材質以上的混搭就不太建議新手來嘗試，在這方面做得好是時尚，做不好就有些東施效顰的似是而非了。圖片中以深色背景為主體，搭配上其他柔和的顏色及材質，就是個可以值得參考的範例。
每段時期都會有不同的設計趨勢，於是在室內設計上就會廣泛的追求這樣的趨勢來規劃自己內裝的風格，而這樣下來，幾乎讓每一個時期的屋舍內部都規劃出大同小異的風格。保留原本設計的風格，如果得當在注入新的生命力，而非一昧地跟著流行走，這才能有真正屬於自己味道的空間。