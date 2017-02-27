6個在室內設計中常見的問題以及解決對策

每段時期都會有不同的設計趨勢，於是在室內設計上就會廣泛的追求這樣的趨勢來規劃自己內裝的風格，而這樣下來，幾乎讓每一個時期的屋舍內部都規劃出大同小異的風格。保留原本設計的風格，如果得當在注入新的生命力，而非一昧地跟著流行走，這才能有真正屬於自己味道的空間。