透天老宅新生命：結合店面與住家的複合式好空間

一樓的用途當然就是做商品展示跟販賣。色系基本上選擇白色，是為了讓商品更能夠吸引人的注意力。但是這裡的設計當然不是只注重功能性。黑色的金屬樓梯搭配上一面外漏紅磚牆，是搶眼的工業風格，地板有錯視效果的黑白瓷磚是很棒的迎賓區域，而且其實是老房裡原本就有的寶物，只需要一點加工就能完美跟後來的設計吻合。