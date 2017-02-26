透天老宅新生命：結合店面與住家的複合式好空間

回到台灣，今天我們要來看一間在台灣南部的三層透天老宅如何變身成為一間複合式的商店。屋主是一間有名的生活選物店老闆，設計師在瞭解了他的需求之後，把這間老房子變成了一個融合住家、工作室和商店的空間，不只展現了多種風格，也不忘在現代的時尚感中強調了老房的歷史韻味。一起來看看吧。
我們的案例在鄰居之間是多麽顯眼。潔白的外牆更現代，門面因為店鋪的考量更開放，窗戶也在改造的過程中加大，可以想像室內一定也很明亮。雖然從這裡看起來似乎不大，但其實有約50坪的空間可以發揮。
一樓的用途當然就是做商品展示跟販賣。色系基本上選擇白色，是為了讓商品更能夠吸引人的注意力。但是這裡的設計當然不是只注重功能性。黑色的金屬樓梯搭配上一面外漏紅磚牆，是搶眼的工業風格，地板有錯視效果的黑白瓷磚是很棒的迎賓區域，而且其實是老房裡原本就有的寶物，只需要一點加工就能完美跟後來的設計吻合。
上到二樓，我們看到替代牆面的整片落地窗門，讓陽光滿溢室內，工業風的傢俱也跟一樓有呼應，大張木製工作桌讓二樓成為辦公開會的好地方。看到那淡雅的杏色窗簾嘛？有它與窗邊植物的點綴，平衡了工業的冷調，變得溫馨有生氣。
三樓分成了兩個很神奇的區域。一邊鋪了木板成為露台，一邊是鋪上了日式塌塌米地板的和室，因為這間選物店的商品都是由傳統日本職人打造，這裡的日式元素能成功得與這個核心概念相呼應。作為一個休息的場所，能夠在頂樓享受禪意與徐徐微風，真是美好又平靜的夜晚啊。
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