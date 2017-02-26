整個家族都住得下！明亮開闊的兩層住宅

你有沒有幻想過用有一間現代又實用的住宅，不只是給你與你的伴侶，而是能夠容納未來的更多成員？今天我們要看的住宅就實現了這個願望，這間完美的住宅可能就是你想要的，跟我們一起來看看，還要記得做筆記喔！
這間兩層樓的住宅從正面看過去似乎沒什麼別的，但是靠近一點看，你會發現那用木板鋪上的玄關和車庫門，運用木頭的紋路色調搭配，自然、美麗又和諧，車庫門的框架用水泥砌起，地板是整齊的石板車道，入口的階梯大片又平坦一旁用礫石撲滿，這樣的門面感覺十分大器。
在白色磁磚地板的圍繞下，客廳與餐桌的部分用木地板襯托起來。這裡的黑白主題搭配挑高屋頂引進的充足光線實在好美，設計師選用了簡約風格的傢俱，你的視線是不是一直被那些吊燈吸走呢？
從另一邊看過去，我們可以看到二樓的走廊用玻璃扶手，讓整個視野色調是統一、潔白的。但並不是所有的牆壁都漆成白色，有些是保留了水泥的灰色，這樣搭配起來仍然會有簡潔的感覺，卻又更能帶出層次感。比如說在火爐那個位置的水泥牆，配上白色的電視牆，電視下面的鏡面部分有延伸視覺的效果。
在餐廳的部分，放上了簡單的白色餐桌和黑色餐椅。我們可以想像家人和朋友在這裡用餐，而另外一群訪客可以在二樓有自己的談話空間，或是輕易得看過來加入樓下的人。注意到二樓的天窗嗎？那裡一定也讓人不想離開吧。餐桌的上方用了與客廳那裡同系列的吊燈，更多的光線也能從後方比較低矮卻寬闊的窗戶投射進來。
如果你喜歡簡約風的廚房，你一定會喜歡這個。這裡只有灰、白、綠色，和一點點棕色。寬廣的角窗確保了充足的光線和風景，右邊的吧檯與爐灶的中間稍有隔閡，非常適合準備早餐。
這個戶外的露台用了白色的水泥配上木頭材質做成地基和屋頂，一部分的露台是有遮蔽的，而另一部分是露天的，很適合好好的做日光浴。更有趣的是，你可以看到一道小小的護城河圍繞了整個家，還不忘做一道小橋呢！夏日午後有陽光、沙發河水，好舒服！
這間住宅的一樓其實只有50坪，包含了三間臥室、一間浴室、一間洗衣房、客廳、餐廳、廚房、車庫和後院露台。從這張平面圖來看，剛剛看到的客廳和餐廳區域是可以直接走到露台的。
二樓的閣樓部分是31坪，因為有一部分打掉做成了一樓的挑高天花板。這個二樓有三間臥室、兩間浴室，和一個娛樂空間。娛樂空間我們在餐廳的部分有看到。而我們在房屋外面看到有玻璃圍欄露台是從臥室裡出去的。
其實並不是特別大的房子卻做出了這麼多空間呢！看起來豪華又開闊，得到了很多靈感吧？還想看更多類似住宅，延伸閱讀：20 個帶給你無窮自建靈感的絕佳家庭美房