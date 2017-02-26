整個家族都住得下！明亮開闊的兩層住宅

在餐廳的部分，放上了簡單的白色餐桌和黑色餐椅。我們可以想像家人和朋友在這裡用餐，而另外一群訪客可以在二樓有自己的談話空間，或是輕易得看過來加入樓下的人。注意到二樓的天窗嗎？那裡一定也讓人不想離開吧。餐桌的上方用了與客廳那裡同系列的吊燈，更多的光線也能從後方比較低矮卻寬闊的窗戶投射進來。