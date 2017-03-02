造價 620 萬台幣：一間你夢寐以求、設備齊全的夢幻美房

房子由長方形的房子連接著車庫組成，從第一眼就已經給人一種明亮整齊的觀感。
門前那一個修剪整齊的翠綠花園提升了房子整體的質感，容易讓人留下刻的印象。
一轉到房子的背面，不得了啦！房子的加蓋屋頂底下是一個絕佳的戶外用餐區域，適合一家大小共享戶外時光，同時也不怕被太陽曬到。
最令人感到驚艷的當然就是後院的整個設計了！整個地方由白色碎石作為基底，上面則鋪設無瑕的水泥地板；庭院四周種植了大大小小的翠綠植物，泳池和戶外用餐區則是由一個花叢巧妙地分開來，整體設計非常有格調。
寬闊的泳池、清徹的池水與整潔的日光浴區‥‥‥這難道還不是你夢想中的房子嗎？
室內的裝潢也絕芍不比庭院遜色！客廳和餐廳採用開放式空間設計，無阻礙的空間讓視覺空間感倍增。整個起居空間以灰色搭配木色，看起來既自然又優雅。
各個裝飾元素與四周環境配合得宜，比如說沙發後的牆、桌子上的鮮花與兼具實際功能的裝飾企燈等等。
廚房的用色則較為活潑——除了既定既黑白雙色以外，設計師還引進了鮮明的青色和黃色，避免空間變得單調。
流理台的一部分成為了吧台和早餐桌，除此以外還設有額外的收納架子，讓整個設計兼具了實用性和美觀性！
最後我們為大家帶來這張會讓人如痴同醉的美圖！晚上的戶外燈光營造了白天沒有的夢幻感，與泳池的燈共同映照著這個美麗的庭院。夢想中的房子，原來如此‥‥‥
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