造價 620 萬台幣：一間你夢寐以求、設備齊全的夢幻美房

你心目中的理想美房是什麼樣子的呢？雙層寬闊的居住空間？絕美的高級泳池和日光浴區？時尚又耐看的室內裝潢，以及透亮的落地玻璃窗？

如果以上的條件符合你的想像的話，那你一定要緊盯著我們今天要介紹的房子了！它內外兼備，並由波蘭的設計公司PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG打造。這間房子不僅功能齊全，能夠提供現代生活所需的舒適性，比起其面積以及質感，造價 620 萬台幣非常划算，你絕對不能錯過！