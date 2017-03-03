9個讓你盡享夏日時光的完美小後院

要擁有一個美麗精緻的花園，功夫可真的不少。從一開始施工前的規劃到日常的花草護理，每一個工序都要花上不少的時間和心力。可是，人總有懶惰的時候，比如說冬天天氣寒冷甚或下雪的時候！很多人選擇短暫「荒廢」一下這些「搞鋼」(費工)的花園，等到天氣開始回暖、想要享受夏日時光的時候才後悔幹麼當初不勤勞一點，讓它們保找最佳狀態！
於是今天我們帶來了 9 個實用點子，教大家怎麼樣可以把花園佈置得更美，讓你好好為夏天作好準備。
花卉是組成一個美麗庭院的重要元素，所以不妨提前在秋、冬種植一些能夠在春日盛放的花朵吧！如果想省省功夫，購買現成的盆栽其實亦並無不可。
昏暗的燈光能夠讓你好好在晚上享受花園的時光！像圖中的這種小燈飾其實到處都可以買得到，而且它們能增添浪漫氣氛呢！
冬天融雪過後或春雨過後，花園草地上的泥濘總是特別討人厭，因為隨便走一走鞋子就髒到一個不可思議！ 其實你可以考慮在花園鋪設碎石，它們既能解決剛剛提到的問題，有助去水，而且同時也可以起到很好的裝潢作用喔～
利用花園的其中一個角落，放上一張單人椅、小桌子與植物吧！那你就可以在這個私人小天地忙裡偷閒，暫時遠離一下孩子的叫嚷聲和日常生活的紛擾。
市面上的木甲板質量參差，防水耐用度也不一。不過就算你選用最上等的貴價木材，最好還是定期為它們做保養，比如說重新塗上防水塗層等。
季節限定這組詞很吸引對吧？其實你也可以在花園種植一時季節性的花卉來提升整體的視覺效果，比如說夏天的時候就種向日葵，冬天的時候聖誕花之類的。有必要的時候可以把盆栽放進室內，避過寒冬或暴雨。
如果你有些收藏想要展現的話，不妨大膽地把它們放在花園裡吧！就比如說像圖中的鏡子牆一樣。（而且一看就讓我想起愛麗絲夢遊仙鏡欸！） 如果你喜歡以上的任何點子，歡迎你找我們的專家聊聊細節喔～
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