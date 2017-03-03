9個讓你盡享夏日時光的完美小後院

要擁有一個美麗精緻的花園，功夫可真的不少。從一開始施工前的規劃到日常的花草護理，每一個工序都要花上不少的時間和心力。可是，人總有懶惰的時候，比如說冬天天氣寒冷甚或下雪的時候！很多人選擇短暫「荒廢」一下這些「搞鋼」(費工)的花園，等到天氣開始回暖、想要享受夏日時光的時候才後悔幹麼當初不勤勞一點，讓它們保找最佳狀態！

於是今天我們帶來了 9 個實用點子，教大家怎麼樣可以把花園佈置得更美，讓你好好為夏天作好準備。