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9個讓你盡享夏日時光的完美小後院

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Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping 庭院
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要擁有一個美麗精緻的花園，功夫可真的不少。從一開始施工前的規劃到日常的花草護理，每一個工序都要花上不少的時間和心力。可是，人總有懶惰的時候，比如說冬天天氣寒冷甚或下雪的時候！很多人選擇短暫「荒廢」一下這些「搞鋼」(費工)的花園，等到天氣開始回暖、想要享受夏日時光的時候才後悔幹麼當初不勤勞一點，讓它們保找最佳狀態！

於是今天我們帶來了 9 個實用點子，教大家怎麼樣可以把花園佈置得更美，讓你好好為夏天作好準備。

​1. 花卉

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph 庭院
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

花卉是組成一個美麗庭院的重要元素，所以不妨提前在秋、冬種植一些能夠在春日盛放的花朵吧！如果想省省功夫，購買現成的盆栽其實亦並無不可。

​2. 加設小燈

Ponticello sulla' acqua, Small bridge on the water, sabigarden sabigarden 陽台、門廊與露臺 照明
sabigarden

sabigarden
sabigarden
sabigarden

昏暗的燈光能夠讓你好好在晚上享受花園的時光！像圖中的這種小燈飾其實到處都可以買得到，而且它們能增添浪漫氣氛呢！

​3. 清理落葉

Garden Ed Reeve 庭院
Ed Reeve

Garden

Ed Reeve
Ed Reeve
Ed Reeve

一般來說我們應該每星期至少清理一次落葉，在秋天的時候當就要更頻繁。如果長期堆積落葉，它們就有可能發霉了。

​4. 使用碎石

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions 花園火坑與燒烤
GH Product Solutions

GH Product Solutions
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冬天融雪過後或春雨過後，花園草地上的泥濘總是特別討人厭，因為隨便走一走鞋子就髒到一個不可思議！ 其實你可以考慮在花園鋪設碎石，它們既能解決剛剛提到的問題，有助去水，而且同時也可以起到很好的裝潢作用喔～

​5. 打造私人小天地

Black Wicker Chair homify 花園家具
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

利用花園的其中一個角落，放上一張單人椅、小桌子與植物吧！那你就可以在這個私人小天地忙裡偷閒，暫時遠離一下孩子的叫嚷聲和日常生活的紛擾。

​6. 保養木甲板

House of Shells by Ramón Castellanos. Sanlúcar de Barrameda, Cadiz, Spain. , Pablo Cousinou Pablo Cousinou 露臺
Pablo Cousinou

Pablo Cousinou
Pablo Cousinou
Pablo Cousinou

市面上的木甲板質量參差，防水耐用度也不一。不過就算你選用最上等的貴價木材，最好還是定期為它們做保養，比如說重新塗上防水塗層等。 

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​7. 注入風格

homify 花園家具
homify

homify
homify
homify

想要為花園增添風格？那你就該選購一些好看又實用的戶外傢俱，可是重點是各個部分要互相配合，風格亦要一致！

​8. 季節限定

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de 花園植物與花
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

季節限定這組詞很吸引對吧？其實你也可以在花園種植一時季節性的花卉來提升整體的視覺效果，比如說夏天的時候就種向日葵，冬天的時候聖誕花之類的。有必要的時候可以把盆栽放進室內，避過寒冬或暴雨。

​9. 展示空間

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping 庭院
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

如果你有些收藏想要展現的話，不妨大膽地把它們放在花園裡吧！就比如說像圖中的鏡子牆一樣。（而且一看就讓我想起愛麗絲夢遊仙鏡欸！） 如果你喜歡以上的任何點子，歡迎你找我們的專家聊聊細節喔～ 

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