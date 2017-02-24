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12 種讓你迅速整理好廚房的神奇絕招

Genie Chien Genie Chien
Longboard by chris+ruby, chris+ruby chris+ruby 廚房收納櫃與書櫃
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把廚房整理得井井有條，是每個家庭必須的工作，否則很容易讓廚房陷入大混亂。許多規劃大師都提出了不少創新的解決方案，但對於不清楚自己究竟需要些什麼的客戶，還是很難有效達成目標。我們為大家蒐集了一些很精明的辦法，或許下回當你在裝修廚房時，便可以把這些點子納入考慮，讓自己的廚事重地變得更方便有效率。現在就一起來看看！

1。有專門的工作空間

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TAMEN arquitectura

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廚房最需要的，便是有充裕的工作空間，否則當你在煮菜時，還必須拼命清出可以工作的檯面，可就太辛苦了。無論廚房是大是小，只要把各項物品好好歸位，就不會出現大亂鬥場面！

2。安裝智慧型的設備

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nuリノベーション
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簡單的解決方案往往是最好的，但是卻經常被大家忽略。看看這座早餐吧下面的掛勾，輕輕鬆鬆便解決了背包吊掛的問題，同時也不必把地板擺得亂七八糟。

3。使用開放式層架

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Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
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傳統的櫥櫃是廚房不可或缺，但在牆上較高的地方設置層架，會讓你取放物品時更方便。

4。整合式解決方案

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Bespoke oak larder

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這座儲藏室根本就是個魔術空間！打開以後，裡頭可以分門別類置放超多的物品，讓所有相關的東西全部集中一處，不再任意亂放。

5。使用天花板空間

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A4estudio

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鍋碗瓢盆經常佔據太多的空間，收在櫥櫃裡也不好取放。此時只要在天花板上打造這麼根橫桿，就可以把最常用的物品通通掛起來。

6。充分利用中島

Catch & Release, Cunningham | Quill Architects Cunningham | Quill Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Cunningham | Quill Architects

Cunningham | Quill Architects
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中島的側邊是很可以充分利用的空間，像這樣在一端裝置起迷你電冰箱，當想要冷飲時一伸手就可拿得到。

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7。不要只選擇櫥櫃

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DanKüchen Studio Hengelo

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櫥櫃一直是廚房裡的要角，但並不意味它們絕對適合你使用。愈來愈多的人選擇這種有著深抽屜的設計，只要一打開，一眼就可以看到一切，避免翻箱倒櫃。

8。最常用的東西就要放在最容易取放的地方

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby 廚房收納櫃與書櫃
chris+ruby

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在牆上釘起一座開放式架子，把每天最常使用的東西都擺在這裡，廚事保證事半功倍！

9。運用角落空間

homify 廚房儲櫃
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廚房裡有許多不容忽視的死角，像這樣在角落上設置一座角櫃，要用時便把它拉開來，不用時推回關上，是非常理想的運用。

10。把用具整理好

COCINA EN EL MASNOU, VETZARA 3 S.L. VETZARA 3 S.L. 現代廚房設計點子、靈感&圖片
VETZARA 3 S.L.

VETZARA 3 S.L.
VETZARA 3 S.L.
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首先把電器用品盤點一次，不需要的就別塞在廚房裡。接下來就是為電子用品找一個特定的地方，要用時永遠都知道它們在哪裡。最好還有個門或蓋子把它們隱藏起來，保持視覺上的清爽。

11。定製專屬的儲物櫃

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ALNO AG

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市面上有許多標準型的櫃子，但不見得適合你的廚房。當你的需求比較特別時，可以考慮採用定製的方式，讓設計師為你做出最能有效運用的櫃子。

12。將食材依序收好

Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG 廚房收納櫃與書櫃
ALNO AG

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食物保存在冰箱裡經常佔用大量的空間，而且很容易被遺忘最後腐敗。最好的方式便是採用這種柳條籃來收納，它們讓食物維持良好空氣流通，同時也讓你的眼睛經常接觸到它們，就不容易讓食材擱著變壞了！

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