12 種讓你迅速整理好廚房的神奇絕招

把廚房整理得井井有條，是每個家庭必須的工作，否則很容易讓廚房陷入大混亂。許多規劃大師都提出了不少創新的解決方案，但對於不清楚自己究竟需要些什麼的客戶，還是很難有效達成目標。我們為大家蒐集了一些很精明的辦法，或許下回當你在裝修廚房時，便可以把這些點子納入考慮，讓自己的廚事重地變得更方便有效率。現在就一起來看看！
廚房最需要的，便是有充裕的工作空間，否則當你在煮菜時，還必須拼命清出可以工作的檯面，可就太辛苦了。無論廚房是大是小，只要把各項物品好好歸位，就不會出現大亂鬥場面！
簡單的解決方案往往是最好的，但是卻經常被大家忽略。看看這座早餐吧下面的掛勾，輕輕鬆鬆便解決了背包吊掛的問題，同時也不必把地板擺得亂七八糟。
傳統的櫥櫃是廚房不可或缺，但在牆上較高的地方設置層架，會讓你取放物品時更方便。
這座儲藏室根本就是個魔術空間！打開以後，裡頭可以分門別類置放超多的物品，讓所有相關的東西全部集中一處，不再任意亂放。
中島的側邊是很可以充分利用的空間，像這樣在一端裝置起迷你電冰箱，當想要冷飲時一伸手就可拿得到。
櫥櫃一直是廚房裡的要角，但並不意味它們絕對適合你使用。愈來愈多的人選擇這種有著深抽屜的設計，只要一打開，一眼就可以看到一切，避免翻箱倒櫃。
在牆上釘起一座開放式架子，把每天最常使用的東西都擺在這裡，廚事保證事半功倍！
首先把電器用品盤點一次，不需要的就別塞在廚房裡。接下來就是為電子用品找一個特定的地方，要用時永遠都知道它們在哪裡。最好還有個門或蓋子把它們隱藏起來，保持視覺上的清爽。
食物保存在冰箱裡經常佔用大量的空間，而且很容易被遺忘最後腐敗。最好的方式便是採用這種柳條籃來收納，它們讓食物維持良好空氣流通，同時也讓你的眼睛經常接觸到它們，就不容易讓食材擱著變壞了！
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