當你看完這些訣竅後，你家的玻璃會煥然一新！

上述方式如若運用得當，輕易地就能夠將鏡面保持明亮如新，但步驟上的小細節還是值得提醒一下。我們再擦拭鏡面的抹布，務必是要乾燥的，這樣才不會遺留下水漬的痕跡；不要重複使用同一桶水及抹布，這樣原先帶走的髒污，很容易就會又重新附著到玻璃上；可以利用舊報紙來做最後的清潔就不用擔心上述的狀況。

這樣清理鏡面的方式，是不是讓你躍躍欲試呢?想知道更多你也可以多請教我們的達人們喔!