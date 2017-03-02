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當你看完這些訣竅後，你家的玻璃會煥然一新！

Yungshun Lee Yungshun Lee
Residência LB - Carlos Bratke , Joana França Joana França 露臺
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玻璃已經成為了生活中不可或缺的物品，在建築材料的應用或是室內設計的素材，隨處可見到它的影子。這樣的素材極受歡迎很大的特點是因為它的透光度，它可以在不隔絕光線下區隔外界，還可以巧妙地控制光的折射與反射，而這樣的特性最需要的是保持鏡面的乾淨。此次點子簿就整理了一些清理玻璃鏡面的小方法，讓你家中的玻璃能夠保持明亮。

基本三步驟

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Sakurayama-Architect-Design

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首先必須清除玻璃上的灰塵，我們可以利用小掃把或軟毛的小刷子；第二步驟是使用清潔劑或者是酒精等消毒液體，使其附著於鏡面一段時間；最後則使用抹布將所有殘留的東西做清理擦拭，就可以讓鏡面乾淨且透亮。

想看更多居家清潔方式，你也可以看看:懶人必看！10 分鐘內清理好浴室的妙招

陰天的好處

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MeyerCortez arquitetura &amp; design

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上述的清理方法，是忌諱先噴灑上清潔劑的，因為如果讓清潔劑與灰塵混合，其實容易造成更難清理的局面。而在做此清理時，陰天是會比較恰當的時間，大太陽的照射容易讓清潔劑迅速乾掉，清潔效果就大打折扣了；而如若害怕清潔劑太快乾掉而噴灑過量，也會造成不易清洗的現象喔!

醋的神奇功效

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Livia Martins Arquitetura e Interiores

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在清理時別忘了醋這樣的小幫手，你可以利用醋加在水中或其他清潔劑中，很輕易的就能達到消毒跟去味的效果，同時天然的製品也不會擔心有誤食的問題呢!

熱水的威力

Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura 露臺
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

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在清潔過程中水是不可或缺的東西，但我們做清潔使用的水通常都是常溫的，此時不妨試著把水加熱，你會發現很多汙垢的清理會更為簡易。一來因為熱水容易帶走油垢，而溫度高的水蒸發快也較不易在鏡面殘留水漬。

小步驟的注意

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Joana França

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上述方式如若運用得當，輕易地就能夠將鏡面保持明亮如新，但步驟上的小細節還是值得提醒一下。我們再擦拭鏡面的抹布，務必是要乾燥的，這樣才不會遺留下水漬的痕跡；不要重複使用同一桶水及抹布，這樣原先帶走的髒污，很容易就會又重新附著到玻璃上；可以利用舊報紙來做最後的清潔就不用擔心上述的狀況。

這樣清理鏡面的方式，是不是讓你躍躍欲試呢?想知道更多你也可以多請教我們的達人們喔!

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