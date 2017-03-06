別具心裁的小空間: 10 個露天陽臺設計

對大部分的人來說, 狹小的居住空間, 意謂無法享受豪宅才有的居住品質, 像是花園, 客房以及飯廳.
然而, 我們可以妥善利用自家的露天陽臺, 讓它兼具豪宅才有的多功能空間. 您可以在自家陽臺, 同朋友喫茶, 趕工作稿件, 閱讀.
我們提供十個別具心裁的露天陽臺設計, 讓您的居家品質不受空間的限制而打折!
具蜂蜜色澤的地板, 巧妙地搭配了深色的木屋, 讓房子的外觀更有層次
不管是陽臺還是室內的空間, homify提供了多樣化的設計專業服務, 為你打造輕巧舒適的居住環境!
不論是浩瀚的海洋, 還是花園池塘, 涵蓋水景的景觀陽臺是很加分的.
露臺以木材搭建而成, 搭配兩大片的花圃, 這處因由擺設而極具空間感的陽臺, 讓你在一個愜意的環境下用餐喫茶!
花園小屋設計呈現了包裹式的陽臺, 很適合在一個熱天的午後, 搬出自家的躺椅在自己陽臺的綠地納涼, 陽臺在這時與住戶融成一體, 一齊享受午後的陽光與沁心的花園景觀.
這絕對不是你所謂的森林木屋, 但是它相似的外貌讓你傾心不已! 修長的木質鑲板營造了綿延的空間感, 讓你仿若置身森林中, 備感陶醉…
假設我們今天要在陽台蔭影處納涼, 何不一齊野餐助興? 內嵌式的廚房包含了絕佳的的木材, 石板以及磁磚設計, 讓你的野食時光備感歡悅!
迷你設計的陽臺參照了戶外烤肉餐廳的設計, 麻雀雖小, 五臟俱足. 光滑的象牙石設計, 還有木質的外型, 繁星點點的夜空, 讓露天陽台用餐, 添加了一份獨具特色的優雅。
當你感到靈感泉湧, 你可以在自己的木板陽臺靜心冥想. 暗色的木板, 背景的花木, 還有舒適的靜心枕, 構成一幅完美的靜心畫面!
陽臺不一定庇蔭與納涼, 有時住戶也想要在陽光底下, 享受即時的日光浴.
我們會依據你的個性與喜好, 打造與你融成一體的客製化設計!
陽臺的曲線型鑲板, 玻璃咖啡桌, 藤編的家具, 引發了我們的復古情懷. 你可以開瓶紅酒, 在這衍伸型的景觀陽臺, 酌酒把歡!
在後花園的天堂中, 自我放逐於頹美的白日夢裡. 你可以享受孤獨, 也可以邀約同好把歡! 鬱蔥蔥的花園, 白色的地板與暗色的牆板對照, 柔軟舒適的座椅, 這個庇蔭的雅地讓你免於冷不防的細雨, 作著瑰麗的白日夢!
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