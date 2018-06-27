高雄前鎮的透天新成屋: 北歐風的 100 坪溫馨住家

家最重要的要素是什麼呢？也許是美觀度、也許是讓居者感到舒適自在，又或許是提供現代生活所需的所有機能。而對我們來說，有溫度的空間，才是最能讓居住的人感到 “真的在家” 的完美設計。

今天的點子簿所要介紹的透天新厝位在高雄前鎮，建坪大約一百坪的這個住家旨在引入自然，化繁為簡且從容的精神與態度。走經典北歐風的居家設計令人感到十分放鬆，四房、三廳、五衛、一廚的格局則是 5-6 人的家庭的完美居所。

一起讓我們看看專家們精心打造的這間透天新屋吧！