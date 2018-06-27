高雄前鎮的透天新成屋: 北歐風的 100 坪溫馨住家

家最重要的要素是什麼呢？也許是美觀度、也許是讓居者感到舒適自在，又或許是提供現代生活所需的所有機能。而對我們來說，有溫度的空間，才是最能讓居住的人感到 “真的在家” 的完美設計。
今天的點子簿所要介紹的透天新厝位在高雄前鎮，建坪大約一百坪的這個住家旨在引入自然，化繁為簡且從容的精神與態度。走經典北歐風的居家設計令人感到十分放鬆，四房、三廳、五衛、一廚的格局則是 5-6 人的家庭的完美居所。
一起讓我們看看專家們精心打造的這間透天新屋吧！
潔白的空間內經過溫潤木質的潤飾，打造出一個舒適且化繁為簡的隱逸空間感。
在半開放式的別墅客廳裡，陽光從容地灑入，精簡不佔空間的家具，讓透天的住家環境顯得質優且溫馨!
極簡主義的樓梯與幾何狀的家具，讓住家的個性俐落卻不隨便!
透天新成屋裡頭用上瓷磚與木頭兩種地板材質，兩種材質營造出不同的個性~
透明的落地門與若隱若現的隔欄，讓住戶在流質的狀態下，感受自然的洗禮與芬芳。
玻璃的落地廳門，讓你在悠閒的午後，在室內感受陽光灑在臉龐上的溫暖與喜悅。
白色系的餐廳空間裡頭，擺設粉紅色的座椅，配上牆上的趣味牛奶燈，添增了一份可愛的青春氣息.
廚房與餐廳皆用的純白的牆面顏色，整體畫面帶有和諧的明淨感。搭配上天窗的設計，屋主可以在自然光的照射之下享受做料理的無窮樂趣。
後庭的自然樹木的點綴, 還有綠色系的幾何型家具, 午後的陽光灑入廳堂, 編織了一幅隱逸自然的北歐風生活…
灰色的櫃體配上白色的檯面，呈現出極簡風的和諧美感。
白色支架構成的螺旋梯帶有強烈設計感，並且訴說著飄逸的從容生活。
四面白牆與白色系的床具及木質地板，讓你感到孑然一身的快意從容!
全白系的房間傳達出一種乾淨的純粹，讓生活不再複雜，無比自由瀟灑…
白紗簾像是戴在臉上的面紗，巧妙地添增了美感，讓住家空間更美麗! 簾外的自然就像插到頭髮上的鮮花，點綴你可愛溫馨的家…
花草系的床具組與戶外的花園，讓你在熟睡時分，也感到沁心的自然能量…
極點的客廳與隨性的衣物架設，讓你可以有效率地決定今日的行頭。
木板隔間的洗手台連結戶外空間，明亮且充滿生氣。
頂樓以混凝土打造的生活區塊連結外頭的空間，非常有現代感。
用北歐的極簡美學詮釋東方禪思，別具特色!
牛奶燈讓極簡設計的家園，添增了一份可愛的氣息…
修剪後的庭園樹木，去除了繁雜的視覺觀感，紅色的椅子打破白色的生冷，生氣十足~
這間透天新厝，是不是也讓你像是感到一陣微風輕拂般地自在感呢？
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