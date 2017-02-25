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10 間讓你好想擁有的戰神級廚房

Genie Chien Genie Chien
BEACH HOUSE, JSD Interiors JSD Interiors 置入式廚房 Grey
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你曾經想過要把家裡的廚房做一番改造嗎？你想把它打造成豪華經典，或是簡單樸實型呢？事實上，裝修廚房不一定得大動工程，只要事前瞭解自己的需求，參酌一些設計案例，有時只要變動一些細節部分，就能讓你的廚房大不同！今天要介紹給你 10 座質樸自然又具備精緻細節的時尚廚房，精美得有如神話一般，保證讓你一看就愛上，立刻一起來參觀吧！

1. 質樸感風格

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design 露臺
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

這座廚房採用鄉村風格元素，包括磚牆和天然石材地板，簡單就創造出極為和諧的觀感！

2. 通風又寬敞

THE VILLA, CAPE TOWN I MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS 廚房
MARVIN FARR ARCHITECTS

THE VILLA, CAPE TOWN I MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

這座廚房有著豐沛的自然光，寬敞的大門窗迎進了清爽的自然風。豐富的花崗岩和大理石質材交融出極為吸睛的美感。

3. 時尚又美觀

De Kelders Residence Hermanus Western Cape CS DESIGN 現代廚房設計點子、靈感&圖片
CS DESIGN

De Kelders Residence Hermanus Western Cape

CS DESIGN
CS DESIGN
CS DESIGN

設計師運用經典風格元素，打造出這座設備齊全的廚房。特殊設計的櫃檯延伸出寬敞的工作空間，同時還有特選的照明配備。

4. 中性的配色

HOUSE I CAMPS BAY, CAPE TOWN I MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS 現代廚房設計點子、靈感&圖片
MARVIN FARR ARCHITECTS

HOUSE I CAMPS BAY, CAPE TOWN I MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

採用中性色調為主要元素，讓這座廚房呈現別緻又時尚的風采，優雅的線條搭配敞亮的空間，令人著迷不已。

5. 木頭的溫暖

Kitchens, Life Design Life Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

白色與紅棕色構成明顯的對比，讓這座廚房呈現自然優雅的觀感。明亮的照明設備在光滑的櫥櫃及桌面上反映出亮麗的氛圍。

6. 木材和天然石材

Alterations to existing residence-Bedfordview, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

這座寬敞的廚房採用鄉村風格元素，讓木材及天然石材營造出相當質樸的格調，再以迷人的燈光投注下溫馨的現代感。

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7. 迷人的風采

House Gover, Environment Response Architecture Environment Response Architecture 廚房
Environment Response Architecture

Environment Response Architecture
Environment Response Architecture
Environment Response Architecture

紅磚和木質地板在此交融出最優雅的風格來，隱藏式的壁燈為空間創造出溫柔的情調，令人忍不住佇足欣賞。

8. 醒目的搭色

Residence Harris, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS 現代廚房設計點子、靈感&圖片
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

廚房經常採用中性色彩，創造輕鬆休閒氛圍。但是如果你想給空間來點大膽的配色，可以採用畫龍點睛式的紅色搭配其他中性色彩。

9. 調和的色系

Kitchen JSD Interiors 置入式廚房 Grey
JSD Interiors

Kitchen

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

天然質感和木質色調是最容易營造出溫馨氛圍的元素。這裡的牆面和地板採用冷灰色系，加入木頭的溫暖後讓它的調性軟化，顯得現代又時尚。

10. 簡約主義

HOUSE I ATLANTIC SEABOARD, CAPE TOWN I MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS 現代廚房設計點子、靈感&圖片
MARVIN FARR ARCHITECTS

HOUSE I ATLANTIC SEABOARD, CAPE TOWN I MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

這座廚房只採用簡約的白色搭配木頭地板，便成功創造出十足的溫馨感。和庭園裡的磚石圍牆相互呼應，構成令人印象深刻的簡潔美感。

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