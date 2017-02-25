10 間讓你好想擁有的戰神級廚房

你曾經想過要把家裡的廚房做一番改造嗎？你想把它打造成豪華經典，或是簡單樸實型呢？事實上，裝修廚房不一定得大動工程，只要事前瞭解自己的需求，參酌一些設計案例，有時只要變動一些細節部分，就能讓你的廚房大不同！今天要介紹給你 10 座質樸自然又具備精緻細節的時尚廚房，精美得有如神話一般，保證讓你一看就愛上，立刻一起來參觀吧！
這座廚房採用鄉村風格元素，包括磚牆和天然石材地板，簡單就創造出極為和諧的觀感！
這座廚房有著豐沛的自然光，寬敞的大門窗迎進了清爽的自然風。豐富的花崗岩和大理石質材交融出極為吸睛的美感。
設計師運用經典風格元素，打造出這座設備齊全的廚房。特殊設計的櫃檯延伸出寬敞的工作空間，同時還有特選的照明配備。
採用中性色調為主要元素，讓這座廚房呈現別緻又時尚的風采，優雅的線條搭配敞亮的空間，令人著迷不已。
白色與紅棕色構成明顯的對比，讓這座廚房呈現自然優雅的觀感。明亮的照明設備在光滑的櫥櫃及桌面上反映出亮麗的氛圍。
這座寬敞的廚房採用鄉村風格元素，讓木材及天然石材營造出相當質樸的格調，再以迷人的燈光投注下溫馨的現代感。
紅磚和木質地板在此交融出最優雅的風格來，隱藏式的壁燈為空間創造出溫柔的情調，令人忍不住佇足欣賞。
廚房經常採用中性色彩，創造輕鬆休閒氛圍。但是如果你想給空間來點大膽的配色，可以採用畫龍點睛式的紅色搭配其他中性色彩。
天然質感和木質色調是最容易營造出溫馨氛圍的元素。這裡的牆面和地板採用冷灰色系，加入木頭的溫暖後讓它的調性軟化，顯得現代又時尚。
這座廚房只採用簡約的白色搭配木頭地板，便成功創造出十足的溫馨感。和庭園裡的磚石圍牆相互呼應，構成令人印象深刻的簡潔美感。
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