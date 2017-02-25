改造破爛老屋：白色地中海風的超時尚住家

有些房子座落的地點相當不錯，但是因為年久失修，以致完全失去吸引力。在托斯卡尼沿海的聖溫琴佐，便有一棟幾乎成了廢墟的公寓。它的情況非常糟，幾乎不能供人居住。佛羅倫薩的建師專家 MC2 接手這項改造專案，經過他們大刀闊斧的修整，最後面貌讓人們完全認不出來，從它的陽台上還可以眺望美麗海景，現在就一起來參觀吧！
很難分辨得出來這處空間的前身究竟是什麼。它有可能是廚房或餐廳，但現在惟一的線索便是這具白色小吊燈。傢俱已全部不見了，牆壁凋敝無色，宛如一座廢墟。
裝修後呈現簡約風格的白色廚房，看起來簡直令人難以置信。簡單俐落的現代式椅子與生動的色彩，讓房間的印象大大加分！
由廚房通往客廳，有這麼一座神奇的拱門！白色主調讓空間顯得十分通風又清新，起居室裡陳設一些深色傢俱和裝飾品，適時發揮了畫龍點睛的效應。
和廚房相連的客廳採用簡約式裝潢路線。空間裡的傢具不多，顏色主要是黑色和白色，只利用小形配件為空間染上一些活潑的色彩。
這處為聚會打造的餐廳，以一座質樸的橡木桌為中心，書籍沿著素色牆壁排列，搭配牆上藍色的油畫，予人明亮的視覺觀感。簡單的吊燈自帶古董氣質，成了空間裡的焦點。
這間浴室散發著現代時尚氛圍，空間設計相當寬敞潔淨。奶油色的陶瓷地板搭配透明的玻璃淋浴門，創造出寧靜平和的氛圍。
臥室裏只簡單擺了一張床鋪，搭配深色窗簾及奶油色地板構成舒適的氣圍。除了紅色床頭燈為空間帶來鮮明的色彩，白色主調創造出極為紓壓的休息環境。
儘管空間不大，但有誰不希望在這裡愉快地欣賞海灣，同時啜飲葡萄酒或在此享受一頓美味晚餐呢？
這座仿古的木造樓梯可以一路通往陽臺，溫馨的質感和美麗的木紋，讓人不禁發思古之幽情。
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