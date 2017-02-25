改造破爛老屋：白色地中海風的超時尚住家

有些房子座落的地點相當不錯，但是因為年久失修，以致完全失去吸引力。在托斯卡尼沿海的聖溫琴佐，便有一棟幾乎成了廢墟的公寓。它的情況非常糟，幾乎不能供人居住。佛羅倫薩的建師專家 MC2 接手這項改造專案，經過他們大刀闊斧的修整，最後面貌讓人們完全認不出來，從它的陽台上還可以眺望美麗海景，現在就一起來參觀吧！