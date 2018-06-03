客製化鋼構木屋：被綠意環繞的兩層樓木質住家

木頭這樣的建材好處有很多，除了其自然的紋理能夠讓房子的裡外皆展現自然之美，還能帶給居住自在溫暖的感受。

今天的點子簿要為大家介紹由我們的施工達人鄉村家園所打造的客制化鋼構木屋。這間鋼構木屋的牆面、結構皆由堅固耐用的鋼所組成，因此可以讓居者住得安心。除此之外，屋主可以選擇以 PU 美術板南方松實木板打造外牆，而室內則以雲杉實木板營造出濃濃的自然氣息。

如果你正打算在自己的建地上打造一間農舍，或是度假用的小木屋，這間從面積到選用的素材皆可客製化的鋼構木屋應該非常符合你的需求。

現在就讓我們一起欣賞更多細節！