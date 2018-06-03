客製化鋼構木屋：被綠意環繞的兩層樓木質住家

木頭這樣的建材好處有很多，除了其自然的紋理能夠讓房子的裡外皆展現自然之美，還能帶給居住自在溫暖的感受。
今天的點子簿要為大家介紹由我們的施工達人鄉村家園所打造的客制化鋼構木屋。這間鋼構木屋的牆面、結構皆由堅固耐用的鋼所組成，因此可以讓居者住得安心。除此之外，屋主可以選擇以 PU 美術板南方松實木板打造外牆，而室內則以雲杉實木板營造出濃濃的自然氣息。
如果你正打算在自己的建地上打造一間農舍，或是度假用的小木屋，這間從面積到選用的素材皆可客製化的鋼構木屋應該非常符合你的需求。
現在就讓我們一起欣賞更多細節！
遠看這間兩層樓的鋼構木屋，我們可以看到木頭與周遭的綠意搭配地天衣無縫，畫面十分美麗和諧。在美麗的木頭外牆上，白色框架的窗戶讓木屋的外型更有層次。而除了其美麗的色調外，我們注意到這間木屋不管是一樓或是二樓都有寬敞的門廊、露臺以及陽臺，試想在這些戶外空間泡茶，享受外頭的陽光以及綠意，那是多麼美好的時光啊？
讓我們走進欣賞這間鋼構木屋吧！
走上了木頭的階梯後，迎面而來的是寬敞的門廊，這個空間除了可以作為通往家門的走道使用，只要放上簡單的戶外用椅，就能讓全家人在此度過歡樂且悠閒的戶外時光。
屋子內的牆面以及天花板是淺色系的木頭，與深色系的地板構成強烈卻絲毫不突兀的對比。
高度恰恰好的天花板讓居住不會感到壓迫感，同時空間也不會讓人感覺過於空曠。雖然說房子內還沒有擺放傢俱，但是木頭的好處之一就是它可以完美地消化任何風格的擺設，因此屋主可以依照自己的品味，為起居空間妝點其樣貌。
一個家的戶外空間是非常珍貴的，而在這間鋼構木屋內，達人們設計了落地拉門，讓屋主可以直接從室內通往外頭的露臺，好好地呼吸來自自然的空氣。而這個拉門還能讓更多陽光進駐室內，因此就算不走到戶外，也能在室內感受陽光的滋養。
最後讓我們欣賞這間房子的樓梯吧！
這個簡單的設計讓我們可以好好地欣賞木頭之美，而木頭美好且溫暖的觸感讓你不需要穿拖鞋，也能不感到生冷。
像這樣堅固又飄散著自然芳香的家，是不是讓你也心動了呢？
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