16 種乾溼分離的小浴室設計

在台灣，如果是二十年前左右蓋的房子，浴室通常都沒有做到乾濕分離的設計，也因此在記憶中，爸媽總是要在洗澡後，彎下腰，拿著抹布把水漬們擦拭乾淨。沒有乾濕分離的浴室其實對於居住的人來說是非常不方便的，除此之外，也會導致浴室更加潮濕，更容易孳生黴菌。

今天我們要介紹 16 種乾濕分離的小浴室設計，這些小浴室雖然面積小，專家們都還是規劃了乾濕分離又精美的設計，讓居住的人能夠省去擦拭水漬的麻煩，而浴室的壽命也可以更長久。花磚、玻璃門、不同建材運用，也自然增添沐浴時的舒適與美感。

現在就讓我們一起欣賞這 16 種設計吧!