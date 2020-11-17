16 種乾溼分離的小浴室設計

在台灣，如果是二十年前左右蓋的房子，浴室通常都沒有做到乾濕分離的設計，也因此在記憶中，爸媽總是要在洗澡後，彎下腰，拿著抹布把水漬們擦拭乾淨。沒有乾濕分離的浴室其實對於居住的人來說是非常不方便的，除此之外，也會導致浴室更加潮濕，更容易孳生黴菌。
今天我們要介紹 16 種乾濕分離的小浴室設計，這些小浴室雖然面積小，專家們都還是規劃了乾濕分離又精美的設計，讓居住的人能夠省去擦拭水漬的麻煩，而浴室的壽命也可以更長久。花磚、玻璃門、不同建材運用，也自然增添沐浴時的舒適與美感。
現在就讓我們一起欣賞這 16 種設計吧!
石材搭配白色的磁磚地板，加上白光以及鏡子，這間乾濕分離的浴室走冷調路線。
淋浴間花磚拼貼，讓洗浴感受更舒暢繽紛。
黑色的牆面個性非常強烈，搭配了木頭的地板後，一冷一暖取得平衡。
這間浴室給人的第一印象就是潔淨並且乾淨俐落，而
濕 的區局部選用了木頭，因此也為浴室帶來了溫度。
位在閣樓的浴室雖然說有天花板角度的限制，但是一點也不感覺狹窄，而專家更是高明地利用了不同的素材以及顏色劃分出乾濕兩區塊。
白色的浴室常常給人一種潔淨的感覺，不過偶爾難免會有些生冷，因此專家在牆上貼上了綠色系的馬賽克磁磚，讓整體感更有朝氣。
一般人不太會選用木頭作為浴室的素材，但是只要木頭的處理得當，用在浴室也沒問題。而這間木質的浴室的淋浴間形狀十分特別，是小浴室的好典範。
有紋理的牆面為這間小浴室帶來更多層次感，而淋浴間則鋪設了木頭地板，與石頭地板形成對比。
灰色系的小浴室非常有時尚感，加上玻璃牆後，個性十足。
獨特的六角磚地板是這間小浴室的焦點，並讓簡單俐落的浴室多了變化。
最後這間小浴室使用了不同的素材，整體的風格帶有奢華感。
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