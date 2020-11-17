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16 種乾溼分離的小浴室設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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在台灣，如果是二十年前左右蓋的房子，浴室通常都沒有做到乾濕分離的設計，也因此在記憶中，爸媽總是要在洗澡後，彎下腰，拿著抹布把水漬們擦拭乾淨。沒有乾濕分離的浴室其實對於居住的人來說是非常不方便的，除此之外，也會導致浴室更加潮濕，更容易孳生黴菌。

今天我們要介紹 16 種乾濕分離的小浴室設計，這些小浴室雖然面積小，專家們都還是規劃了乾濕分離又精美的設計，讓居住的人能夠省去擦拭水漬的麻煩，而浴室的壽命也可以更長久。花磚、玻璃門、不同建材運用，也自然增添沐浴時的舒適與美感。

現在就讓我們一起欣賞這 16 種設計吧!

1. 玻璃門

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玻璃門是讓小浴室保持空間感，同時劃分乾濕兩區域的基本方法。而這間小浴室走黑灰色系，讓人嗅出它的沉穩感。

2. 美麗的大理石

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木皆空間設計

山．嵐

木皆空間設計
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這間浴室的牆面使用了紋路非常美麗的大理石，而淋浴間的地板則是選用磁磚地板，加上木頭的天花板後，整體的風格十分氣派卻又不失溫馨感。

3. 冷調的浴室

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青瓷設計工程有限公司

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石材搭配白色的磁磚地板，加上白光以及鏡子，這間乾濕分離的浴室走冷調路線。

4. 圖樣的磁磚牆面

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拾雅客空間設計
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這間乾濕分離的浴室的特色絕對是特殊圖樣的磁磚牆面，而寬敞的淋浴空間則讓沐浴的人可以好好地沖個澡。

5. 磁磚與木頭

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黑色的磁磚搭配木頭的地板，這間乾濕分離的浴室結合了冷與暖的元素，取得完美的平衡。

6. 不同樣式的磁磚

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不同樣式以及色系的磁磚搭配在一起，不僅不會讓人眼花撩亂，反而更有層次，讓人佩服專家的高超設計功力。

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不同樣式的磁磚再看

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淋浴間花磚拼貼，讓洗浴感受更舒暢繽紛。

7. 黑色的牆面

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黑色的牆面個性非常強烈，搭配了木頭的地板後，一冷一暖取得平衡。

黑色牆面再看

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另一張黑色牆面小浴室，檯面浴鏡配置很有設計感。

8. 馬賽克地磚

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馬賽克地磚絕對是這間浴室的焦點，不僅讓畫面更有層次，也讓走中性色系的浴室個性更加強烈。

9. 簡約風格

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這間浴室給人的第一印象就是潔淨並且乾淨俐落，而 的區局部選用了木頭，因此也為浴室帶來了溫度。

10. 閣樓的浴室

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位在閣樓的浴室雖然說有天花板角度的限制，但是一點也不感覺狹窄，而專家更是高明地利用了不同的素材以及顏色劃分出乾濕兩區塊。

11. 白色的浴室

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Paula Carvalho Arquitetura

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白色的浴室常常給人一種潔淨的感覺，不過偶爾難免會有些生冷，因此專家在牆上貼上了綠色系的馬賽克磁磚，讓整體感更有朝氣。

12. 木質的浴室

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一般人不太會選用木頭作為浴室的素材，但是只要木頭的處理得當，用在浴室也沒問題。而這間木質的浴室的淋浴間形狀十分特別，是小浴室的好典範。

13. 有紋理的牆面

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MOB ARCHITECTS

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有紋理的牆面為這間小浴室帶來更多層次感，而淋浴間則鋪設了木頭地板，與石頭地板形成對比。

14. 灰色系

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灰色系的小浴室非常有時尚感，加上玻璃牆後，個性十足。

15. 六角磚地板

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板橋施公館

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獨特的六角磚地板是這間小浴室的焦點，並讓簡單俐落的浴室多了變化。

16. 奢華感

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Zeno Pucci+Architects

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最後這間小浴室使用了不同的素材，整體的風格帶有奢華感。


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