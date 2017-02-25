法式鄉村風：一間結合歐風以及傳統和風的鄉間住宅

混搭風格能夠讓你一次享有不同元素的美好，尤其當厲害的專家出馬時，你不用擔心房子的樣貌會因為不同種的風格而變得四不像，而今天點子簿的主角就是最好的範例。
這間位在日本鄉間的住宅有著法式鄉村風情的外觀，然而室內依舊可見傳統和風的元素。這樣混搭風格的成果，是一間讓我們非常驚艷，充滿柔和感又夢幻的家。
如果你也喜歡混搭風的話，就讓我們趕快來欣賞這間房子找靈感吧！
有著山形屋頂的外觀因為前寬而矮，後窄而高的層次搭配而風格獨具。咖啡色的屋頂配上白色的屋身，那美麗的樣貌是路人都會停下來欣賞的美麗設計。圓拱形的門帶有地中海的風情，窗戶旁的灰藍色假窗則讓人聯想到了兒時最愛的童話故事。門前的小花園十分小巧可愛，上方的屋瓦則能遮蔭，同時有十分美觀。
讓我們近看這個家，你會發現專家選用非常有感的木材，而精準的結構則讓人體驗到專家的一絲不苟。
這個角度讓我們真的以為這個家是在法國，而不是在日本，而那別緻的設計讓人感受到法式的夢幻。
圓拱形的門除了美感十足外，也能為家中帶來更多的隱私感。而深色系的木頭大門則與白色的拱門以及牆身形成絕妙的對比，通往大門的橘紅色磁磚地板則非常有鄉村的風情。
一進到室內，你是不是能夠立刻感受到木頭的質感呢？
由於日本人非常喜歡木頭這種素材，因此專家在地板以及階梯上皆選用了木頭，而那柔和的色系則讓人感到非常舒服自在。
沒錯，即使是法式鄉村風的家，日本人依舊不會忘記他們傳統文化的美好。
這間榻榻米房的牆面選用了咖啡色的油漆，是傳統結合現代的手法，而牆面上開了兩扇小窗，則讓身在榻榻米房的人可以沐浴在陽光下。榻榻米下方則有抽屜收納空間，實用又美觀。
最後讓我們欣賞這間白色調的廚房！
寬敞的空間讓料理的人可以穿梭在櫥櫃以及流理檯之間，而櫥櫃的檯面也可以當作第二個流理檯使用。廚房的牆上也開了一扇窗，白天的時候不用開燈就可以在明亮的空間中盡情準備美味的佳餚。
你也愛上這間結合法式鄉村風以及傳統和風的家嗎？
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