法式鄉村風：一間結合歐風以及傳統和風的鄉間住宅

混搭風格能夠讓你一次享有不同元素的美好，尤其當厲害的專家出馬時，你不用擔心房子的樣貌會因為不同種的風格而變得四不像，而今天點子簿的主角就是最好的範例。

這間位在日本鄉間的住宅有著法式鄉村風情的外觀，然而室內依舊可見傳統和風的元素。這樣混搭風格的成果，是一間讓我們非常驚艷，充滿柔和感又夢幻的家。

如果你也喜歡混搭風的話，就讓我們趕快來欣賞這間房子找靈感吧！