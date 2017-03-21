居住在城市中的小公寓的你想必都能體會到每一個可用面積的可貴吧? 你很有可能受限於室內的面積，因此犧牲了對你而言其實很重要的生活區域。例如說，也許你對於烹飪有很有熱情，卻因為棲身在小公寓裡面，而打消了規劃一間廚房的念頭。這本點子簿想要為你展示即使居住在小空間內，你也可以規劃一間 麻雀雖小，五臟俱全 的廚房。我們集結了 12 間 3 坪以下的實用小廚房，這些廚房雖然體型迷你，但是該有的設備樣樣沒少，非常適合居住在小空間的你。

一起來看看這由不同專家所設計的， 12 間 3 坪以下的實用小廚房吧!