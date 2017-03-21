居住在城市中的小公寓的你想必都能體會到每一個可用面積的可貴吧? 你很有可能受限於室內的面積，因此犧牲了對你而言其實很重要的生活區域。例如說，也許你對於烹飪有很有熱情，卻因為棲身在小公寓裡面，而打消了規劃一間廚房的念頭。這本點子簿想要為你展示即使居住在小空間內，你也可以規劃一間
麻雀雖小，五臟俱全的廚房。我們集結了 12 間 3 坪以下的實用小廚房，這些廚房雖然體型迷你，但是該有的設備樣樣沒少，非常適合居住在小空間的你。
一起來看看這由不同專家所設計的， 12 間 3 坪以下的實用小廚房吧!
白色絕對是讓空間保持寬敞的基本色，但是為了讓空間不無聊，專家選擇將部分牆面貼上有圖樣的磁磚，讓廚房具有現代時尚感。
位在夾層下的小廚房以深灰色作為主色系，成為一片白之中的焦點。專家也利用將桿子架在牆面上的方式，讓小廚房也有完善的收納功能。
位在沙發旁的小廚房雖然面積非常小，但是所有的設備都很齊全。
木質的小廚房非常溫暖，搭配了木頭的高腳吧檯桌之後，節省空間又兼具實用性。
這個小廚房風格非常典雅，搭配上美麗的燈具後，成為空間中的美好擺設。
這間白色小廚房有著灰色的流理檯，因此在純白潔淨感中，帶有個性十足的工業風。
這間小廚房風格簡約，亮點是圖樣磁磚的地板。
白色的櫥櫃配上木頭的流理檯，這間簡單卻不失風格的小廚房散發著優雅的法式氣息。
為了讓白色的廚房不要過於無聊，專家選擇將流理檯上方的牆面漆成黑色，讓廚房看似簡單別緻，其實暗藏著強烈的風格。
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