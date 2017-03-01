會放大的魔法小屋：擁有傳統外觀和時尚內涵的家

如果真的要形容的話，今天我們將要介紹的房子必定就是一個「魔法房子」了！當然，它不可能像電影動畫那樣子隨意變身，可是卻讓人有種「房子會變大的魔術」的感覺！

它的外觀傳統並充滿民族藝術色息，可是你絕對難以想像，原來內部會這麼的時尚寬廣！現在就讓我們一起來參觀吧～