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會放大的魔法小屋：擁有傳統外觀和時尚內涵的家

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Moradia de fachada estreita mas com 230 M² , Colectivo Cais Colectivo Cais 房子
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如果真的要形容的話，今天我們將要介紹的房子必定就是一個「魔法房子」了！當然，它不可能像電影動畫那樣子隨意變身，可是卻讓人有種「房子會變大的魔術」的感覺！

它的外觀傳統並充滿民族藝術色息，可是你絕對難以想像，原來內部會這麼的時尚寬廣！現在就讓我們一起來參觀吧～

​外觀

Moradia de fachada estreita mas com 230 M² , Colectivo Cais Colectivo Cais 房子
Colectivo Cais

Colectivo Cais
Colectivo Cais
Colectivo Cais

從外表看來我們的主角已經給人一種嶄新的感覺——以白色為基底的長方形房子鋪有令人聯想起度假海島的綠色磁磚，牆面再以頂部的橫向花奔圖紋點綴，整個入口處充滿著民族風的藝術感！

單從外表判斷，你會不會也誤以為房子很小，而且只是個單層平房呢？

​驚喜吧！

Moradia de fachada estreita mas com 230 M² , Colectivo Cais Colectivo Cais 客廳
Colectivo Cais

Colectivo Cais
Colectivo Cais
Colectivo Cais

剛剛你對房子的所有懷疑都不成立，你看，這麼寬闊的內部空間是不是很出乎意料？房子本身分為兩個樓層，而底層（就是說我們眼前的這個部分）則被設定為客廳、餐廳和廚房等空間。

半開放式廚房

Moradia de fachada estreita mas com 230 M² , Colectivo Cais Colectivo Cais 客廳
Colectivo Cais

Colectivo Cais
Colectivo Cais
Colectivo Cais

我們換一個角度來看看房子的間隔。

整個挑高的部分減少了壓迫感，牆上的玻璃窗同時引進大量自然光，使得整個空間呈現更明亮寬廣的感覺。

半開放式的廚房設計可說是一石二鳥的設計——半開的設計免去了部分牆壁的阻擋，提升整體空間感；同一時間這個設計亦可配合一些會產生比較多油煙的煮食方式，比如說，就算整天在廚房裡煎炸也不必擔心整個房子會佈滿油煙味。

​廚房內部

Moradia de fachada estreita mas com 230 M² , Colectivo Cais Colectivo Cais 廚房
Colectivo Cais

Colectivo Cais
Colectivo Cais
Colectivo Cais

長形的廚房間隔非常實用，靠牆裝設了不少流理台和置頂式的收納櫃。以白色為主調的廚房配搭了粉光水泥地板，為整個煮食空間增添工業風味，整潔之中又帶點個人品味。

​浴室

Moradia de fachada estreita mas com 230 M² , Colectivo Cais Colectivo Cais 浴室
Colectivo Cais

Colectivo Cais
Colectivo Cais
Colectivo Cais

浴室的設計以簡約風格為主，同樣是以粉光水泥地板搭配純白的傢俱。淋浴間的牆上鋪上了像前一樣帶綠色的馬賽克磁磚，讓整個純白空間裡也有獨特的焦點。

​晚上

Moradia de fachada estreita mas com 230 M² , Colectivo Cais Colectivo Cais 庭院
Colectivo Cais

Colectivo Cais
Colectivo Cais
Colectivo Cais

晚上的房子燈光通明，微黃的燈光讓氣氛變得更溫馨，美得讓人難以轉移視線‥‥‥

希望大家會喜歡這個由這個會葡萄牙設計公司COLECTIVO CAIS打造的、會「魔術」的房子喔！

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