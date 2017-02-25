你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

似水年華: 慢活療癒系的日式歐風建築

Ladyofwhims Ladyofwhims
時間に洗練された物とゆっくり時間を過ごす家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
Loading admin actions …

法國文學家普魯斯特在'恰似逝水年華'當中將生命比做一朵美麗燦爛的花朵, 在逝水般的光陰中流淌. 

在這日式歐風透天住宅設計中, 設計師以普魯斯特的生命花朵精神, 打造療癒系的慢活居家, 讓您的家庭有如花兒一般, 美麗細緻且賞心悅目. 以日本實事求是的精神, 詮釋歐洲生活的浪漫慵懶. 

從居家的外觀, 到飯廳, 客房, 書房, 音樂間, 後院, 甚至浴間, 有效地善用既有的空間, 傳達淬洗過的居家美感, 讓您的居住品質, 不受空間的桎梏而折半!

最後, 一起讓我們看看專家們精心打造的居家設計吧！

1. 溫馨可愛的家

時間に洗練された物とゆっくり時間を過ごす家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

深色木質搭造的車庫, 與米粉色的外型, 讓住家一眼望去就備感溫馨可愛!

2. 棕白色系的飯廳

時間に洗練された物とゆっくり時間を過ごす家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

棕白色系的飯廳, 不時以綠色的桌燈與深藍色的枕頭點綴, 穩重中夾帶著輕盈…

3. 古早味的客廳

時間に洗練された物とゆっくり時間を過ごす家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

深具復古情思的家具, 讓您在充滿人文風情的環境下, 在客廳閱讀早報, 休憩與閒聊!

3. 莊重俐落的茶室

時間に洗練された物とゆっくり時間を過ごす家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

僅擺設一張茶桌的茶室, 還有周圍米色系的地舖, 打造了端莊的喫茶氛圍. 然而, 明亮開通的窗簾又讓茶室添了一份俐落感!

4. 人文情思的音樂室

時間に洗練された物とゆっくり時間を過ごす家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

復古的木質家具擺設讓彈吉他這件事變成情調十足, 靈思泉湧!

5. 純木的浴洗置物櫃

時間に洗練された物とゆっくり時間を過ごす家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

鏡框與置物櫃皆使用同系的木質訂做, 讓您彷彿置身於19世紀的歐洲!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

6. 慵懶舒適的洗手台

時間に洗練された物とゆっくり時間を過ごす家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

米色磚頭砌成的洗水台, 簡單大方, 兼具實用與美感!

7. 同色系相連的客廳與茶室

時間に洗練された物とゆっくり時間を過ごす家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

客廳與茶室相通, 在有限的空間內, 塑造一種綿延的空間感!

8. 精巧可愛的迷你後院

時間に洗練された物とゆっくり時間を過ごす家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

以精準實事求是的精神, 妥善利用現有的空間, 綠化家園, 讓住家更為美輪美奐!

讓我們一起來看其他專家們的園藝設計!

法式鄉村風：一間結合歐風以及傳統和風的鄉間住宅

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了