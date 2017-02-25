似水年華: 慢活療癒系的日式歐風建築

法國文學家普魯斯特在'恰似逝水年華'當中將生命比做一朵美麗燦爛的花朵, 在逝水般的光陰中流淌.
在這日式歐風透天住宅設計中, 設計師以普魯斯特的生命花朵精神, 打造療癒系的慢活居家, 讓您的家庭有如花兒一般, 美麗細緻且賞心悅目. 以日本實事求是的精神, 詮釋歐洲生活的浪漫慵懶.
從居家的外觀, 到飯廳, 客房, 書房, 音樂間, 後院, 甚至浴間, 有效地善用既有的空間, 傳達淬洗過的居家美感, 讓您的居住品質, 不受空間的桎梏而折半!
最後, 一起讓我們看看專家們精心打造的居家設計吧！
深色木質搭造的車庫, 與米粉色的外型, 讓住家一眼望去就備感溫馨可愛!
棕白色系的飯廳, 不時以綠色的桌燈與深藍色的枕頭點綴, 穩重中夾帶著輕盈…
深具復古情思的家具, 讓您在充滿人文風情的環境下, 在客廳閱讀早報, 休憩與閒聊!
僅擺設一張茶桌的茶室, 還有周圍米色系的地舖, 打造了端莊的喫茶氛圍. 然而, 明亮開通的窗簾又讓茶室添了一份俐落感!
復古的木質家具擺設讓彈吉他這件事變成情調十足, 靈思泉湧!
鏡框與置物櫃皆使用同系的木質訂做, 讓您彷彿置身於19世紀的歐洲!
米色磚頭砌成的洗水台, 簡單大方, 兼具實用與美感!
客廳與茶室相通, 在有限的空間內, 塑造一種綿延的空間感!
以精準實事求是的精神, 妥善利用現有的空間, 綠化家園, 讓住家更為美輪美奐!
讓我們一起來看其他專家們的園藝設計!