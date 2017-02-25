似水年華: 慢活療癒系的日式歐風建築

法國文學家普魯斯特在'恰似逝水年華'當中將生命比做一朵美麗燦爛的花朵, 在逝水般的光陰中流淌.

在這日式歐風透天住宅設計中, 設計師以普魯斯特的生命花朵精神, 打造療癒系的慢活居家, 讓您的家庭有如花兒一般, 美麗細緻且賞心悅目. 以日本實事求是的精神, 詮釋歐洲生活的浪漫慵懶.

從居家的外觀, 到飯廳, 客房, 書房, 音樂間, 後院, 甚至浴間, 有效地善用既有的空間, 傳達淬洗過的居家美感, 讓您的居住品質, 不受空間的桎梏而折半!

最後, 一起讓我們看看專家們精心打造的居家設計吧！