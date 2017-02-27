你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

南洋風情: 9 間精美的泰式豪宅

Ladyofwhims Ladyofwhims
แบบบ้านชั้นเดียว HPM126B, แบบแปลนบ้านสำเร็จรูป แบบแปลนบ้านสำเร็จรูป
Loading admin actions …

不為許多人所知, 在首都曼谷以外, 泰國其他省份也不乏精美且極具國際水準的豪宅, 不僅當地受到住戶熱愛, 也飽受外國居住者歡迎. 我們在這裡收錄了, 曼谷, 以及其他9處泰國省份的精選建築作品, 含括各式尺寸與功能性的住屋, 保存了部分傳統的泰國文化美感, 也不失摩登的現代感.

homify集結各式各樣,  來自各國的設計作品, 滿足您多樣化的訴求!

空閒之餘, 也歡迎您參考我們其他專家們的作品!

1. 春武府裡省份的建築模型

บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ, JG DESIGN [IDLine]pramot67 JG DESIGN [IDLine]pramot67
JG DESIGN [IDLine]pramot67

JG DESIGN [IDLine]pramot67
JG DESIGN [IDLine]pramot67
JG DESIGN [IDLine]pramot67

此設計的特色在於其能容納兩台車的 車庫空間, 還有三層堆疊設計的造型屋簷..

2. 巴蜀省份的家庭住屋設計

แบบบ้านเดี่ยว, th-design th-design
th-design

th-design
th-design
th-design

此設計的特色在於建築本身的浮動感, 以特殊的平台設計, 結合玻璃與木頭的材質, 打造了一摩登卻不失傳統的泰式現代家庭住屋

3. 宋卡省份的亮粉色住屋

แบบบ้านชั้นเดียว HPM126B, แบบแปลนบ้านสำเร็จรูป แบบแปลนบ้านสำเร็จรูป
แบบแปลนบ้านสำเร็จรูป

แบบแปลนบ้านสำเร็จรูป
แบบแปลนบ้านสำเร็จรูป
แบบแปลนบ้านสำเร็จรูป

它的特色在其寬敞的門戶, 傳統泰式風格的窗戶, 而亮粉色的配色, 為其注入一股新潮的現代感 

4. 從省的現代式兩層住屋

แบบบ้าน 2 ชั้นเดียว, บ้านอีสาน บ้านอีสาน
บ้านอีสาน

บ้านอีสาน
บ้านอีสาน
บ้านอีสาน

這是泰國東北方的建築師設計的作品, 灰色與米色的搭配, 讓它的外觀顯得十分莊重, 並在林園內, 表達泰國自然風景的宏偉

5. 蘭納, 清邁府省份的豪宅設計

บ้านพักอาศัยชั้นเดียว จ.เชียงใหม่, สำนักงานสถาปนิกอนุชา สำนักงานสถาปนิกอนุชา
สำนักงานสถาปนิกอนุชา

สำนักงานสถาปนิกอนุชา
สำนักงานสถาปนิกอนุชา
สำนักงานสถาปนิกอนุชา

此白色系為主的豪宅以堆疊的方式, 塑造屋簷的層次感, 巧妙融合泰式古典與現代的風格

6. 佛統府省份的組合屋設計

แบบบ้านพักตัวอย่าง, ช่างแอ็ด รับเหมาก่อสร้าง ช่างแอ็ด รับเหมาก่อสร้าง
ช่างแอ็ด รับเหมาก่อสร้าง

ช่างแอ็ด รับเหมาก่อสร้าง
ช่างแอ็ด รับเหมาก่อสร้าง
ช่างแอ็ด รับเหมาก่อสร้าง

此設計的優點在於其經濟實惠的價值, 以及其簡單實用的格局, 能滿足大部分住戶基礎的需求

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 曼谷的雙層石製屋

รับออกแบบบ้าน, รับเขียนแบบบ้าน&ออกแบบบ้าน รับเขียนแบบบ้าน&ออกแบบบ้าน
รับเขียนแบบบ้าน&amp;ออกแบบบ้าน

รับเขียนแบบบ้าน&ออกแบบบ้าน
รับเขียนแบบบ้าน&amp;ออกแบบบ้าน
รับเขียนแบบบ้าน&ออกแบบบ้าน

它的特色在於白色的室內裝潢, 搭配石柱, 有直達大門的走廊, 以及鮮明的二樓陽台. 

8. 像省的現代閣樓

โครงการบ้าน 2 ชั้น อ.จักราช จ.นครราชสีมา "แค่ลูกค้ายิ้มเราก็ดีใจแล้ว", บ้านสถาปนิก บ้านสถาปนิก
บ้านสถาปนิก

บ้านสถาปนิก
บ้านสถาปนิก
บ้านสถาปนิก

以鋼筋水泥, 混凝土, 玻璃製成的現代閣樓, 以及頂樓屋簷的傾斜設計, 十分具有現代感

9. 攀牙省的現代化木屋

แบบบ้านคุณพิภพ, Takuapa125 Takuapa125
Takuapa125

Takuapa125
Takuapa125
Takuapa125

此木屋是以多樣化材質建成, 白色的牆壁與木板的方格相互交織, 具有延伸感的屋簷與木屋的外牆重疊, 簡單而獨特。

延伸閱讀：

造價 127 萬的 60.5 坪雙層美宅

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了