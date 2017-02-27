南洋風情: 9 間精美的泰式豪宅

不為許多人所知, 在首都曼谷以外, 泰國其他省份也不乏精美且極具國際水準的豪宅, 不僅當地受到住戶熱愛, 也飽受外國居住者歡迎. 我們在這裡收錄了, 曼谷, 以及其他9處泰國省份的精選建築作品, 含括各式尺寸與功能性的住屋, 保存了部分傳統的泰國文化美感, 也不失摩登的現代感.
homify集結各式各樣, 來自各國的設計作品, 滿足您多樣化的訴求!
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此設計的特色在於其能容納兩台車的 車庫空間, 還有三層堆疊設計的造型屋簷..
它的特色在其寬敞的門戶, 傳統泰式風格的窗戶, 而亮粉色的配色, 為其注入一股新潮的現代感
此白色系為主的豪宅以堆疊的方式, 塑造屋簷的層次感, 巧妙融合泰式古典與現代的風格
此設計的優點在於其經濟實惠的價值, 以及其簡單實用的格局, 能滿足大部分住戶基礎的需求
它的特色在於白色的室內裝潢, 搭配石柱, 有直達大門的走廊, 以及鮮明的二樓陽台.
以鋼筋水泥, 混凝土, 玻璃製成的現代閣樓, 以及頂樓屋簷的傾斜設計, 十分具有現代感
此木屋是以多樣化材質建成, 白色的牆壁與木板的方格相互交織, 具有延伸感的屋簷與木屋的外牆重疊, 簡單而獨特。
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