南洋風情: 9 間精美的泰式豪宅

不為許多人所知, 在首都曼谷以外, 泰國其他省份也不乏精美且極具國際水準的豪宅, 不僅當地受到住戶熱愛, 也飽受外國居住者歡迎. 我們在這裡收錄了, 曼谷, 以及其他9處泰國省份的精選建築作品, 含括各式尺寸與功能性的住屋, 保存了部分傳統的泰國文化美感, 也不失摩登的現代感.

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