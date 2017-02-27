懶洋洋的浪漫風情：有美麗中庭的時尚平房

慵懶的南歐一直以來都以慢活品味生活而享譽世界，義大利系的設計往往兼具古典與創新，頹廢且華麗。

今天我們要向您介紹位在義大利埃爾布斯科，一間有美麗中庭的超時尚平房。 你會感受到義大利的奢華風格， 以及南歐民族在烈陽下對生命的喜熱。義大利系的室內設計使用的色彩也十分絢麗與盈滿。在此間, 您可以大肆酌飲上等的紅酒，吃香噴噴的義式料理，展現您對生命無止盡的熱愛！

同時，你可以請專家替你打造這樣風格的家。