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懶洋洋的浪漫風情：有美麗中庭的時尚平房

Ladyofwhims Ladyofwhims
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慵懶的南歐一直以來都以慢活品味生活而享譽世界，義大利系的設計往往兼具古典與創新，頹廢且華麗。

今天我們要向您介紹位在義大利埃爾布斯科，一間有美麗中庭的超時尚平房。 你會感受到義大利的奢華風格， 以及南歐民族在烈陽下對生命的喜熱。義大利系的室內設計使用的色彩也十分絢麗與盈滿。在此間, 您可以大肆酌飲上等的紅酒，吃香噴噴的義式料理，展現您對生命無止盡的熱愛！

同時，你可以請專家替你打造這樣風格的家。

1. 寬廣灑脫的落地窗

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色彩繽紛的花草與廣闊的落地窗灑脫地歡迎陽光進入屋內, 也代表住戶對生命的喜樂!

2. 落落大方的廳堂

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玻璃門環繞的開放式廳堂具有極佳的採光效果, 讓人感到開朗且落落大方! 門口獸皮造型地毯讓您感受到義大利的浮華與豐滿!

3. 俐落純粹的後庭

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中庭的另一面相較下偏簡潔, 有效地與前院形成俐落的對比..

4. 瓦礫與仙人掌

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門前的瓦礫鋪道與仙人掌, 讓您感受熱帶沙漠烈陽般燃燒的熱情!

5. 紅藍白三色休憩室

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紅色地毯, 藍色門戶, 白色地板與牆面, 讓您想到法國與荷蘭國旗, 這兩個國家也是熱愛自由的國度. 此設計讓您感受義大利的兼容並蓄!

6. 綠色草皮與條狀吊燈

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綠色草皮與條狀吊燈的點綴, 與室內的浮華擺設成對比, 衝突卻不失和諧!

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7. 休憩室的俯瞰圖

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從上方俯瞰整個休憩室, 讓您更強烈地感受到開放式中庭的遼闊, 具有綿延不間斷的空間感!

8. 綿延的空間感

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玻璃門的擺設, 室內室外牆面的一致設計, 讓人感到綿延的空間感

9. 藍色是最溫暖的顏色

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藍色的磁磚的浴洗室讓您彷若置身海洋世界, 放眼無際, 毫無侷限, 十分沁心與自在!

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