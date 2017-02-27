懶洋洋的浪漫風情：有美麗中庭的時尚平房

慵懶的南歐一直以來都以慢活品味生活而享譽世界，義大利系的設計往往兼具古典與創新，頹廢且華麗。
今天我們要向您介紹位在義大利埃爾布斯科，一間有美麗中庭的超時尚平房。 你會感受到義大利的奢華風格， 以及南歐民族在烈陽下對生命的喜熱。義大利系的室內設計使用的色彩也十分絢麗與盈滿。在此間, 您可以大肆酌飲上等的紅酒，吃香噴噴的義式料理，展現您對生命無止盡的熱愛！
同時，你可以請專家替你打造這樣風格的家。
色彩繽紛的花草與廣闊的落地窗灑脫地歡迎陽光進入屋內, 也代表住戶對生命的喜樂!
玻璃門環繞的開放式廳堂具有極佳的採光效果, 讓人感到開朗且落落大方! 門口獸皮造型地毯讓您感受到義大利的浮華與豐滿!
中庭的另一面相較下偏簡潔, 有效地與前院形成俐落的對比..
門前的瓦礫鋪道與仙人掌, 讓您感受熱帶沙漠烈陽般燃燒的熱情!
紅色地毯, 藍色門戶, 白色地板與牆面, 讓您想到法國與荷蘭國旗, 這兩個國家也是熱愛自由的國度. 此設計讓您感受義大利的兼容並蓄!
綠色草皮與條狀吊燈的點綴, 與室內的浮華擺設成對比, 衝突卻不失和諧!
從上方俯瞰整個休憩室, 讓您更強烈地感受到開放式中庭的遼闊, 具有綿延不間斷的空間感!
玻璃門的擺設, 室內室外牆面的一致設計, 讓人感到綿延的空間感
藍色的磁磚的浴洗室讓您彷若置身海洋世界, 放眼無際, 毫無侷限, 十分沁心與自在!
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