5 種現代的絕美雙層透天屋

我們在這裡集結了5間創新的雙層透天屋設計，它們時尚且美麗。 加蓋的頂樓有效地添增了您的住家空間，也優質化了您的地產，空間設計的延伸不一定要水平式發展，它也可以以垂直的方式，向上崛起！
你或許想要有更多的私人空間，您家中添增了新的成員， 還是您需要額外的辦公室，娛樂場所，或是臥房。倘若您還不確定是否喜歡垂直式的空間設計，請考量下列的建築空間設計，讓我們為您提供更有效率，且不失雅緻的解決方案，為您的生活注入一份冒險的新鮮感！
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折衷式的兩層住屋是由巴西建築師Habitat Arquitetura所打造，他讓住屋充滿實用性卻不淪為呆板沉重。 強調多層的住家空間，強化了更多面向的居家美學。而綠意盎然的花園也被配置了多種類的花草，以確保一種讓人備感新鮮的突兀感，使住屋活起來！
大膽且獨樹一幟，這個延展性的家園讓您可以充分利用居家空間來多方發展！這棟房子蓋在斜坡上，卻很厲害地以多層的結構克服不勻稱的用地位置！ 它的外觀好似擦了一層冷冷的面霜，以米白色與咖啡色系來潤飾，它的窗戶也巧妙地打破且分化外牆的連貫結構，製造一種引人注目的空間斷裂感, 並在建築比例上玩味。
陰與陽的黑白配色有著絕佳的衝突感， 建築師Ark3D挪用許多木質的建材， 以垂直的結構線條輔成水平狀的陽台， 有著簡單耐看的時尚感， 既單純又複雜， 是極簡美學的最大化呈現！
這棟建築物以西班牙拉里奧拉城的美酒狂歡節命名，它也好似一瓶令人垂涎的紅酒， 擁有自己特殊的氣味， 充滿含蓄的驚喜，你必須秉持著耐心來發掘它的美麗。 它外觀的配色為白色， 巧克力與混凝土灰， 多面向的複合空間交織成一個複雜的住屋網絡， 獨特的令人備感新鮮。
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