8 個讓客人都羨慕又忌妒的居家佈置好點子

房子就像一面鏡子，它的顏色、風格和裝潢都反映出我們的為人、個性，以及我們如何看待生活。一般大家最重視的是房子的外在，比如花園、天井、陽臺或外牆。但在這本點子簿裡，我們要告訴你 8 種方法，讓你能夠有效妝點出美美的住家，成本花費不一定多，就能讓親友來訪時對你的住家留下深刻的印象。現在就一起來參觀吧！
想為住家帶來新的朝氣，最簡單經濟的方法，就是賦予它新的色彩。今年受到大家歡迎的將是不同深淺的綠色，特別是當夏天來臨時，這個色系會讓你的家眼目一新！
通常在房子的樓梯下都會有些多餘的空間，多數人都把它拿來當作儲藏空間。然而我們可以發揮一點想像力做更好的運用，像是你可以選擇適當的傢俱，將它打造成一處舒適的座位區，成為客廳或餐廳的延伸。
陽臺可以用於許多不同的目的，例如做為燒烤區或與親友聚會的地方。最重要的是你得把它打理得清潔舒適，同時賦予它獨特的風格。
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家中總有許多物品，如果不好好歸位，很容易讓家裡一片零亂。像這樣在樓梯下創造一處書櫃，就能把容易散置的書籍物品收拾得井井有條。
要讓住家呈現出時尚感，最常見的元素包括壁爐、噴泉、流線型電視等。在這張照片中我們看到一座現代風格的壁爐，是空間中最吸睛的焦點。
廚房是家庭最重要的空間之一，你可以依自己的風格選擇如何來裝飾它。這處廚房採用極具吸引力的壁畫，活潑又奇特的構圖讓人一眼就愛上！
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