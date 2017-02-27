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8 個讓客人都羨慕又忌妒的居家佈置好點子

Genie Chien Genie Chien
Kitchen, Pixers Pixers 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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房子就像一面鏡子，它的顏色、風格和裝潢都反映出我們的為人、個性，以及我們如何看待生活。一般大家最重視的是房子的外在，比如花園、天井、陽臺或外牆。但在這本點子簿裡，我們要告訴你 8 種方法，讓你能夠有效妝點出美美的住家，成本花費不一定多，就能讓親友來訪時對你的住家留下深刻的印象。現在就一起來參觀吧！

新的色彩

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Pixers

GREENY AND JUICY

Pixers
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想為住家帶來新的朝氣，最簡單經濟的方法，就是賦予它新的色彩。今年受到大家歡迎的將是不同深淺的綠色，特別是當夏天來臨時，這個色系會讓你的家眼目一新！

空間利用

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Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

通常在房子的樓梯下都會有些多餘的空間，多數人都把它拿來當作儲藏空間。然而我們可以發揮一點想像力做更好的運用，像是你可以選擇適當的傢俱，將它打造成一處舒適的座位區，成為客廳或餐廳的延伸。

舒適的陽臺

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陽臺可以用於許多不同的目的，例如做為燒烤區或與親友聚會的地方。最重要的是你得把它打理得清潔舒適，同時賦予它獨特的風格。

如果需要專業的建議，我們的專家隨時待命！

維持家中的秩序

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Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

家中總有許多物品，如果不好好歸位，很容易讓家裡一片零亂。像這樣在樓梯下創造一處書櫃，就能把容易散置的書籍物品收拾得井井有條。

空間藝術

Cherry blossom Pixers 臥室 Purple/Violet japan,japanese,cherry,blossom,wall mural,wallpaper
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Cherry blossom

Pixers
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牆壁、天花板及地板，是展現空間藝術的絕佳畫布。你可以運用壁紙或油漆來揮灑創意，花費不多，就能讓家中增添新風格。

室內花園

homify 現代風玄關、走廊與階梯
homify

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在室內布置一座具有禪意的花園，為住家帶來獨特的美學風格，是創造平和心境的好方法。閒暇時坐在這裡沈思冥想，非常有助身心恢復寧靜。

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現代感的傢俱

Chimeneas Bioetanol de Pared, Shio Concept Shio Concept 客廳壁爐與配件
Shio Concept

Shio Concept
Shio Concept
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要讓住家呈現出時尚感，最常見的元素包括壁爐、噴泉、流線型電視等。在這張照片中我們看到一座現代風格的壁爐，是空間中最吸睛的焦點。

重新設計廚房

Milk and chocolate Pixers 現代廚房設計點子、靈感&圖片 wall decal,wall sticker,chocolate,milk
Pixers

Milk and chocolate

Pixers
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廚房是家庭最重要的空間之一，你可以依自己的風格選擇如何來裝飾它。這處廚房採用極具吸引力的壁畫，活潑又奇特的構圖讓人一眼就愛上！

如果你正在尋找裝潢住家的創意，一定不能錯過以下文章：

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房子

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廚房

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泳池

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