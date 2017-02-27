8 個讓客人都羨慕又忌妒的居家佈置好點子

房子就像一面鏡子，它的顏色、風格和裝潢都反映出我們的為人、個性，以及我們如何看待生活。一般大家最重視的是房子的外在，比如花園、天井、陽臺或外牆。但在這本點子簿裡，我們要告訴你 8 種方法，讓你能夠有效妝點出美美的住家，成本花費不一定多，就能讓親友來訪時對你的住家留下深刻的印象。現在就一起來參觀吧！