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改造破舊公寓：一個簡約時尚的明亮空間

Genie Chien Genie Chien
혜화동 빌라 리모델링, 디자인팩토리9MM 디자인팩토리9MM 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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房子再怎麼老舊頹圮，總還有可以補救的方法。但是有些房子的狀況實在太差，依照常人合乎邏輯的判斷，與其花時間重整修造，不如把它徹底拆掉，再重新規畫設計，這樣的步驟會比想方設法去修修補補，更符合成本效益。但是今天我們要帶你去參觀的一處舊屋，儘管情況差到超乎想像，但經由專家之手，它已變身成為時尚又新穎的全新住宅。一起來看看吧！

改造前陰暗又骯髒

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如果你只進來看一眼，就決定掉頭跑掉，沒有人會怪責你。畢竟要把這處空間打理整潔，不只需要一些肥皂水和拖把。很幸運的是，我們請到的專家一點都不怕弄髒自己的手…

改造後光潔又美觀

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改造後，總算還它一個客廳的本然面目。精緻的木頭地板帶有一種海灘的色調，輔以美觀的牆壁和天花板，明亮的色調讓人感覺神清氣爽！

超大容量的書櫃提供了充足的儲物和展示空間，陽光透過黑框的玻璃門瀉入室內，為起居室帶來滿滿的活力！

改造前的舊廚房

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舊式的廚房有著許多儲藏空間，但所有設備看來都很過時，櫥櫃亟需維修，天花板和木地板也可怕到不忍卒睹。

改造後的新廚房

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設計師完全移除了所有的傢俱和電器，新裝上白色現代化配備，視覺上充滿了吸引力。前方設置的中島有效將烹飪和生活空間分隔開來，廚房和客廳雖處在同一個開放空間中，卻因此有了功能性的區隔。

改造前的舊浴室

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老式的地板讓這處浴室顯得更加狹窄，視覺上相當暗沈令人不快。讓人驚訝的是這裡完全看不到櫥櫃或抽屜，不知衛浴用品該放哪裡去？

改造後的新浴室

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新的浴室變得迷人極了！採用中性色系的空間，結合了白色和石灰色，再加上新的牆壁和地板磁磚、儲物櫃和全新的照明設備，如此炫目美麗的浴室，你能不愛嗎？

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