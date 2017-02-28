改造破舊公寓：一個簡約時尚的明亮空間

改造後，總算還它一個客廳的本然面目。精緻的木頭地板帶有一種海灘的色調，輔以美觀的牆壁和天花板，明亮的色調讓人感覺神清氣爽！

超大容量的書櫃提供了充足的儲物和展示空間，陽光透過黑框的玻璃門瀉入室內，為起居室帶來滿滿的活力！