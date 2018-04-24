新婚族的夢幻小套房：收納功能超強的 10 坪舒適好空間

一般新婚小夫妻如果想要有個私人天地，通常選擇套房式的小空間，建構夢想中的家園。許多小套房過於狹窄，為爭取更多空間運用，有些人會採用夾層式設計作為舒眠區或工作間使用。今天要帶你去參觀一座由台北室內建築師明樓設計 ML DESIGN 所打造的專案，他們以木地板架高增加收納空間，同時融入生活各種機能，成功解決了年輕伴侶起居上的所有需求。立刻一起來參觀！