新婚族的夢幻小套房：收納功能超強的 10 坪舒適好空間

一般新婚小夫妻如果想要有個私人天地，通常選擇套房式的小空間，建構夢想中的家園。許多小套房過於狹窄，為爭取更多空間運用，有些人會採用夾層式設計作為舒眠區或工作間使用。今天要帶你去參觀一座由台北室內建築師明樓設計 ML DESIGN 所打造的專案，他們以木地板架高增加收納空間，同時融入生活各種機能，成功解決了年輕伴侶起居上的所有需求。立刻一起來參觀！
設計師要挑戰的這間小套房，面積只有 10 坪大。儘管格局有限，設計師的創意卻無限，看看這處運用栓木皮、訂製旋轉電視架、超耐磨木地板，以及強化茶色玻璃所打造的空間，令人萬分驚豔！
換個角度來近距離欣賞設計師的創意想法，可以發現這裡採用架高的地板，安置上可收納的桌子，旁邊便是可兼作沙發的臥床區。工作和休息完全融合在連貫的空間中，讓生活更加便利！
空間雖小，生活的質感卻不減。矮桌下有挖空的設計，即使在此久坐，也不會因屈膝導致腿部痠麻。牆面上裝置有大小不一的藝術品，流露出主人的文青品味。
當你把床前的吧檯折疊起來，拉開地板下的抽屜，可以見到驚人的收納空間！即使只有兩個人居住，生活時間拉長，勢必產生許多必需用品。有了充裕的儲藏空間，更能將日常打理得井井有條！
從這張照片可以清楚看到，架高的地板有效解決了生活上的所需。想要專心致志工作或閱讀時，兩人可以各據一隅。需要休息或用餐時，角落的廚房也能滿足基本的烹飪需求。
麻雀雖小，浴室仍然是基本的配備。這間浴室主打中性粉色系，搭配青色霧面玻璃，創造出清新柔和的視覺感受，讓人品味到生活的質感。
浴室的上方規劃出很特別的休憩區，攀上梯子，就可以坐在上方望著窗外小學發呆，也可以抱著心愛的書籍，在這裡享受專屬的閱讀時光，讓生活更添滿滿的情趣。
如果你正在尋找獨特的住宅設計，一定不能錯過以下文章：