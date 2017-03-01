改造廢棄後花園：簡約且有質感的戶外空間

你家的後花園有多餘的空間嗎？通常大家都是用它來種花植草，但是你可曾想過把它拿來做更有效的利用？如果在這裡造一座游泳池或酒吧區，當親友來訪時，大家就可以享受更盡興的社交活動了！今天我們要帶你去參觀一處改造的庭院，經過專家之手設計，讓你看到改造前改造後的景象，一定會讓你大大地動心，立刻一起來瞧瞧吧！
不需要多作解釋，你就可以看得出這處地方簡直是被荒廢了！主人到底是怎麼想的，居然放著這麼大一片可用地方，任其變成廢墟般可怕場景！
儘管還在施工中，新的混凝土表層已經為這個地方帶來了巨大的變化！混凝土、石頭和瓷磚為空間添加了豐富的現代感，讓人好期待即將蓋好的游泳池、酒吧區，以及有頂蓋的停車場。再加上室外照明、鵝卵石花園和植栽，你能想像它會有多美嗎？
天花板上已經裝置好燈光照明設備，屋頂也加裝了一具風扇，家族聚會時就不怕暑氣把大家熱壞了。現在游泳池即將完工，未來真的可以在此開露天派對了！
藍色的光輝為這處空間投注下寧靜的氣氛，令人一看就驚豔！設計師在牆壁、天花板和游泳池裝置了照明設備，讓這座後院變成了超美的社交熱點，白天黑夜都可以盡享愉悅的聚會時光！
石頭地板、白色牆面和天花板燈具，共同營造出這麼一處時尚又優雅的空間。角落的吧台區擁有對角線的格局，與金屬棚架構成完美的畫面！
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現在你還能想像這個區塊曾經是充滿碎石、雜草叢生的廢墟嗎？從過去那不堪入目的景象，變成眼前這幅時尚美觀且擁有滿滿潛力的空間，就等你來發揮運用了！
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