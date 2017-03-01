改造廢棄後花園：簡約且有質感的戶外空間

儘管還在施工中，新的混凝土表層已經為這個地方帶來了巨大的變化！混凝土、石頭和瓷磚為空間添加了豐富的現代感，讓人好期待即將蓋好的游泳池、酒吧區，以及有頂蓋的停車場。再加上室外照明、鵝卵石花園和植栽，你能想像它會有多美嗎？