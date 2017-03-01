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好輕鬆！9 種不費力整理廚房的簡單方法

Genie Chien Genie Chien
APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte 廚房配件與布織品
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保持廚房井井有條，似乎是一項永無止境的任務，特別是當你有一個大家庭時，廚房似乎總是一團糟！如果你家的廚房恰好又特別小，整理廚房就成了頭等大事，你必須時時留意如何充分運用空間，還要保持物品整潔乾淨。為了幫助你更有效率地整理好廚房，我們列出了一張清單，讓你以簡單的方法便可迅速打理好這個空間。以下就一起來看看吧！

1。確保所有物品都有自己專屬的位置

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Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
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在開始整理廚房之前，首先最重要的就是先弄清楚廚房裡的設備都有自己專屬的位置。先把鍋子、餐具、電器品等該擺放的地方搞定，接下來就比較容易動手了。

2。隱藏起電線

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Settele Küche &amp; Wohnen

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Settele Küche &amp; Wohnen
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電線糾纏不清是廚房裡最頭疼的問題。你可以把電線隱藏在廚房設備之後，也可以投資像這樣的集線盒，按一下按鈕，就可以把電線隱藏起來！

3。當沒有足够的櫥櫃空間時

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby 廚房收納櫃與書櫃
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

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chris+ruby
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當無法裝置更多櫃子時，可以考慮安裝開放式的置物架。它們是擺香料和烹飪用具的良好地方，讓櫃台空間騰出來，烹飪時才不會礙手礙腳。

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4。整理你的抽屜

Soft close drawers John Ladbury and Company 廚房收納櫃與書櫃
John Ladbury and Company

Soft close drawers

John Ladbury and Company
John Ladbury and Company
John Ladbury and Company

當你有一個特定的抽屜，裡面只儲放單一用品時，要找東西就格外方便省時了。你甚至可以把調味料存放在抽屜裏，作菜時再也不必上天下地尋找要摻的調味料了。

5。整理你的餐具抽屜

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Rencraft

Classic, yet Contemporary

Rencraft
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餐具抽屜沒有組織，是造成物品雜亂的元凶。事實上你只要購買一個簡單的分類器為抽屜隔間，就能輕鬆保持空間的整潔了。

6。磁條板

set of 3 chef knives Fate London 廚房廚房器具
Fate London

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Fate London
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磁條板是非常方便的東西，你可以將刀子和剪刀通通吸上去。當家裡有小孩時，這些危險工具都可以被吸在高高的牆上，讓他們無法搆得到。

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7。可愛的容器

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Natali de Mello – Arquitetura e Arte

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Natali de Mello – Arquitetura e Arte
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容器可以讓東西分開儲放，而且還增添廚房魅力。你可以選用像照片中這類具有磁性的容器，把它們吸到磁牆上，讓廚房更整潔有條理。

8。清單的書寫牆

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Concepto Taller de Arquitectura

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Concepto Taller de Arquitectura
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這面廚房的黑板是個偉大的發明，每個人都可以寫下他們晚餐想吃些什麼，或是分享自己最喜歡的食譜。有了這項創新設計，你還可以隨手寫下購物清單，再也不會忘東忘西。

9。動手整理

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EL OESTE HOGAR

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廚房是很容易零亂的空間，如果隨手在櫃檯、桌上、地板上擺放物品，很快你會發現到處都是垃圾。要讓廚房整潔的撇步，就是把囤積多年沒有使用過的東西通通清理出來，讓它們不再佔據空間，廚房自然眼目一新。

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