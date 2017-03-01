好輕鬆！9 種不費力整理廚房的簡單方法

保持廚房井井有條，似乎是一項永無止境的任務，特別是當你有一個大家庭時，廚房似乎總是一團糟！如果你家的廚房恰好又特別小，整理廚房就成了頭等大事，你必須時時留意如何充分運用空間，還要保持物品整潔乾淨。為了幫助你更有效率地整理好廚房，我們列出了一張清單，讓你以簡單的方法便可迅速打理好這個空間。以下就一起來看看吧！
在開始整理廚房之前，首先最重要的就是先弄清楚廚房裡的設備都有自己專屬的位置。先把鍋子、餐具、電器品等該擺放的地方搞定，接下來就比較容易動手了。
電線糾纏不清是廚房裡最頭疼的問題。你可以把電線隱藏在廚房設備之後，也可以投資像這樣的集線盒，按一下按鈕，就可以把電線隱藏起來！
當無法裝置更多櫃子時，可以考慮安裝開放式的置物架。它們是擺香料和烹飪用具的良好地方，讓櫃台空間騰出來，烹飪時才不會礙手礙腳。
讓專家替你規劃你的廚房收納吧！
當你有一個特定的抽屜，裡面只儲放單一用品時，要找東西就格外方便省時了。你甚至可以把調味料存放在抽屜裏，作菜時再也不必上天下地尋找要摻的調味料了。
餐具抽屜沒有組織，是造成物品雜亂的元凶。事實上你只要購買一個簡單的分類器為抽屜隔間，就能輕鬆保持空間的整潔了。
磁條板是非常方便的東西，你可以將刀子和剪刀通通吸上去。當家裡有小孩時，這些危險工具都可以被吸在高高的牆上，讓他們無法搆得到。
容器可以讓東西分開儲放，而且還增添廚房魅力。你可以選用像照片中這類具有磁性的容器，把它們吸到磁牆上，讓廚房更整潔有條理。
這面廚房的黑板是個偉大的發明，每個人都可以寫下他們晚餐想吃些什麼，或是分享自己最喜歡的食譜。有了這項創新設計，你還可以隨手寫下購物清單，再也不會忘東忘西。
廚房是很容易零亂的空間，如果隨手在櫃檯、桌上、地板上擺放物品，很快你會發現到處都是垃圾。要讓廚房整潔的撇步，就是把囤積多年沒有使用過的東西通通清理出來，讓它們不再佔據空間，廚房自然眼目一新。
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