時尚預製屋: 擁有美麗紅瓦屋頂的平房

平房是建築界最流行，同時也最歷久不衰的設計，特別是對家庭成員來說，當所有的活動空間都在同一層平面上，生活當然更加便利有效率！今天我們要介紹給你的，是由建築專家 BIURO PROJEKTOWE MTM STYL 所打造的一座平房，它不但外形時尚美觀，擁有超美的大庭院，空間的規劃利用也特別精準，讓人不由得刮目相看，現在就立刻來參觀！
只要是平房迷，看到這座位於波蘭的建築物，一定會興奮不已！它擁有優雅的風格，還把時尚元素結合起來，營造出極為迷人的外觀。亮白的外牆上有著經典的紅色屋頂，還有一條長長的車道通往可供兩輛汽車停放的雙車庫。
屋後有座迷人的陽台，可供全家人在此享受夏日夜晚宜人的時光。整個門廊區域都有屋頂保護，即使雨天也不會淋濕。花園的路徑是以精良的工藝所打造，高品質木道引導你自在悠遊盡賞美麗園景。
從設計圖中可以看出，建築師不僅為這個家庭規劃出足夠的空間，同時還創造出開放式客廳和用餐區，經由陽台上的大門，可以直接連接到戶外的區域。
如果你正在計畫打造一座住家，平房是很不錯的選擇。它擁有諸多優點，像是所有房間都在同一層平面上，空間不設台階，當你晚年時日常起居會較方便。同時，建築師可以在平面上創造出個性化的設計，讓你的居家更有創意。
想看更多獨特的平房設計，一定不能錯過以下文章：