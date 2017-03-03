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時尚預製屋: 擁有美麗紅瓦屋頂的平房

Genie Chien Genie Chien
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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平房是建築界最流行，同時也最歷久不衰的設計，特別是對家庭成員來說，當所有的活動空間都在同一層平面上，生活當然更加便利有效率！今天我們要介紹給你的，是由建築專家 BIURO PROJEKTOWE MTM STYL 所打造的一座平房，它不但外形時尚美觀，擁有超美的大庭院，空間的規劃利用也特別精準，讓人不由得刮目相看，現在就立刻來參觀！

花園式平房

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只要是平房迷，看到這座位於波蘭的建築物，一定會興奮不已！它擁有優雅的風格，還把時尚元素結合起來，營造出極為迷人的外觀。亮白的外牆上有著經典的紅色屋頂，還有一條長長的車道通往可供兩輛汽車停放的雙車庫。

屋後一景

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屋後有座迷人的陽台，可供全家人在此享受夏日夜晚宜人的時光。整個門廊區域都有屋頂保護，即使雨天也不會淋濕。花園的路徑是以精良的工藝所打造，高品質木道引導你自在悠遊盡賞美麗園景。

不退流行的石板設計

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這張照片中可以清楚看到，在木材打造的路徑旁邊鋪有石板，創造出天然的界限。露臺上有一座舒適的戶外沙發，還有可以從室內直通到院子和花園的大門。

美得有如一本圖畫書

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這座平房的設計，美得有如故事書上的圖片。平房周圍的古樹巧妙地環繞著建築物，讓整個環境充滿了明快愉悅的氣息。

規劃這座童話般平房的設計圖

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從設計圖中可以看出，建築師不僅為這個家庭規劃出足夠的空間，同時還創造出開放式客廳和用餐區，經由陽台上的大門，可以直接連接到戶外的區域。

如果你正在計畫打造一座住家，平房是很不錯的選擇。它擁有諸多優點，像是所有房間都在同一層平面上，空間不設台階，當你晚年時日常起居會較方便。同時，建築師可以在平面上創造出個性化的設計，讓你的居家更有創意。

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當你看完這些訣竅後，你家的玻璃會煥然一新！
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