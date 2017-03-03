時尚預製屋: 擁有美麗紅瓦屋頂的平房

從設計圖中可以看出，建築師不僅為這個家庭規劃出足夠的空間，同時還創造出開放式客廳和用餐區，經由陽台上的大門，可以直接連接到戶外的區域。

如果你正在計畫打造一座住家，平房是很不錯的選擇。它擁有諸多優點，像是所有房間都在同一層平面上，空間不設台階，當你晚年時日常起居會較方便。同時，建築師可以在平面上創造出個性化的設計，讓你的居家更有創意。

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