簡約風的獨棟房：挑高的溫暖好空間

紫竹住居這個計畫案，旨在翻修日本紫竹區域1920年代的老舊建築。這間房子的前院大約為四點一平方公尺，深達12.8公尺，被當地居民稱作＿沉睡般的鰻魚。因為地理隔間的狹隘，這間房子好幾次翻修都慘遭失敗。

家具與畫作為住戶的基本要求，希求住屋結構能夠擁有工作室，衛浴設備與家居型辦公室。因此，設計公司以白色為主軸，來重新漆滿這間房子，以簡潔俐落的方式，滿足住戶的空間需求。

工作室的前院被加裝百葉窗，希望能以自然的光線來改善室內的明亮度，並以白色裝潢補強採光，大力減低任何可能潛在的衝突感，以’少即是多’的極簡主義來重新改造這間老舊的住屋。

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