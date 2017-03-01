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簡約風的獨棟房：挑高的溫暖好空間

Ladyofwhims Ladyofwhims
House in Shichiku, SHIMPEI ODA ARCHITECT’S OFFICE SHIMPEI ODA ARCHITECT’S OFFICE
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紫竹住居這個計畫案，旨在翻修日本紫竹區域1920年代的老舊建築。這間房子的前院大約為四點一平方公尺，深達12.8公尺，被當地居民稱作＿沉睡般的鰻魚。因為地理隔間的狹隘，這間房子好幾次翻修都慘遭失敗。

家具與畫作為住戶的基本要求，希求住屋結構能夠擁有工作室，衛浴設備與家居型辦公室。因此，設計公司以白色為主軸，來重新漆滿這間房子，以簡潔俐落的方式，滿足住戶的空間需求。

工作室的前院被加裝百葉窗，希望能以自然的光線來改善室內的明亮度，並以白色裝潢補強採光，大力減低任何可能潛在的衝突感，以’少即是多’的極簡主義來重新改造這間老舊的住屋。

在此，我們也歡迎您參考我們其他專業人士的作品！

傍晚間溫暖的家

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House in Shichiku

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傍晚時分，泛暖黃光的住家，與旁邊冷色系的白色裝潢，有互補效益，讓住家的內在顯得格外溫暖。

晝間開朗的家

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大白天陽光普照，住家是外明內暗，室內顯得格外清幽。

萬用的白色廳堂

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白色的牆壁能有效改善室內的採光度，並且白色也很好搭，能陪襯其任其它顏色的家具！

角落溫暖的光線

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角落溫暖泛黃的光線，能夠有效點綴冷冰冰的周遭。

有利採光的百葉窗

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在狹小的房間，安裝大幅的百葉窗，可以有效地改善室內採光的問題，暨節能又環保！

木質裝訂的天花板

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輕巧的結構設計是極簡設計的精髓，木質裝訂的天花板，有利於日後潛在的改造與重修。

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木製的樑

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木製的樑與周圍一系列的白色裝潢，在色彩氛圍的構造下，十分輕盈與舒適。

坦蕩蕩的空間

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四面白牆，簡潔俐落，可以搭配任何顏色的室內擺設！

不阻礙光線的骨架樓梯

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骨架構成的樓梯不阻礙室內採光，透視的結構讓室內的空間感不產生斷層。

有利採光的廳堂落地窗

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廳堂大面積的落地窗，規避了幽閉空間的壓迫感，讓自然的採光改善住家的氛圍。

俐落的屋柱

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簡單俐落的木頭屋柱，發揮了支撐房屋的效果，卻又不阻礙您住家的美觀。

可透視的骨架樓梯

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可透視的骨架樓梯，節省了建材，又不妨礙住家的空間感！

一目了然的住家構造

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一目了然的住家構造，營造了一種坦蕩蕩的氛圍，讓您的住家充滿青春的氣息。

今昔的對比

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極簡摩登的現代住家，骨架的幾何狀透視窗戶，面對著古味的房屋，這種今昔的對比，大大添增了您的生活情趣。

新舊的對照

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改造後泛暖黃光且充滿新鮮感的極簡住家，與一旁老舊的住屋，形成對照。

無阻礙的室內採光

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廳堂的落地窗，不佔空間的屋柱與屋樑，一系列白色的牆壁與地板。在採光與空間感上，這個組合發揮了極佳的效益！

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