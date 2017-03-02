25 款令人垂涎的時尚戶外露臺設計

不管是白天或是黑夜，住屋的戶外空間對於多樣化的美好生活是十分重要的，而選用的素材對於住家娛樂場所的氣氛是頗具有關鍵性質的。這一系列的露臺大部以石材，木質，磚瓦搭建而成，充分展現熱情、自然奔放且生命力十足的魅力！
寬敞的空間中以熱帶植物點綴，鮮明豪不扭捏外放的色彩，令人過目難忘。這 25 種露臺設計讓住家不再僅是休憩的場所，更是私密的狂歡之地！讓你不用再去夜店，也能夠邀約上打的朋友，把酒熱舞醉金朝！讓你的生命滿佈浮華炫豔的色彩，絲毫不留白！
倘若你還想有更有多元的選擇，其參考我們其他專家們的空間設計！
兩種以上的石材，也清楚地標示兩種色彩的領域地，來賓於醒目的領域裡，眾樂樂時也不妨獨樂樂！
不要過度使用現存的空間，這種策略性的保留態度，反而可以創造更開闊更具豐腴感的空間氛圍，四溢的熱情在寬廣的地域裡，盡情奔放！
家具的選擇是不可馬虎的，就算耗資匪淺，也要以舒適感掛帥！
讓各種各類的居家空間融貫為一，能讓你在同一時間，一齊享受多功能的歡愉！
一群朋友可以同時烤肉，一旁游泳，抽空洽公，讓人生佈滿多元的選擇。
把露臺裝潢成渡假屋的酒吧，可以有效添增您的生活情趣！讓您在家也可享有餐廳級的服務品質！
磚瓦的造價相較下，經濟實惠且持久。以實務考量，耐看少破損度的住家，就是您舒適感的最大來源。
對於喜愛鄉村生活的住戶來說，田園風質樸的露臺是最佳的選擇。
讓你在一天的繁忙後，可以回家享清幽。
你可以使用家具盆栽，來製造陽台的分隔居，別讓牆壁阻礙了你的無垠視效，少了四面牆的桎梏，陽台視野格外遼闊，也同時讓你的住屋顯得特別豪情大器！
竹片的價格與木材比，相較便宜，而且竹織物帶有獨特的熱帶異國風格，持久耐用不褪朝，經濟實惠且不失時尚感。
柳條編織出的家具耐用持久，與周遭的擺設搭配度也很高。
柳條織的家具或許沒有竹織物來的亮眼，但它低調沉穩的氣質，也變相地滿足了喜好大地色系的住戶。
陽台間的木藤架為住家花園添增一份特有的時尚優雅，搭配其它布織成的家具組與庇蔭窗，讓你有個清幽的環境，在後院享後午後的陽光。
鋼筋水泥的優點在於其穩固性，而且可以隨您喜好，漆上任何色彩，實用性數一數二。
用輕巧的木材搭出後院平台，並在平台上架設您的住家陽台，造價不高且美感不減！
在露臺添置多樣化的花草樹木，讓自然為您的居家做裝潢，既環保又養生。
你不妨把自家的廚房裝置在陽台內，並在上端添增庇蔭遮雨的屋頂。開放性的空間可以有效散去炒菜的油煙味，使其不致於在室內囤積，產生異味，妨礙住家休閒品質。
回收廢棄的木槳，將其製成家具，這是新潮流的環保室內裝潢，兼顧環境公義與美學效益。
淺色系的材質，它的好處是，可以清易地與附近的自然環境，相襯互補。
用石材裝潢你的陽台的牆壁，你的家園經由石材的潤飾，萌生一股與自然親近，有大地氣息的精氣。
再者，穩固的石牆，也讓住家添增一份安全感。
假若你有幸在風景優美的區域，建構自己的住家。
謹記，千萬不要浪漫這個寶貴的黃金地段，請慎選取景最優之處，搭建你的景觀露臺。
在烈日與月光下游泳，充滿羅曼蒂克的情調，可以在午後游泳後於陽台做日光浴。
並且，這也省掉你從游泳池走到露臺的時間。
最好的陽臺家具材質為合成的防水布料，面臨日曬雨淋的消磨，防水材質的家具可以為你省去很多不必要的維修開銷。
如果你的陽台面臨水邊，放置一張吊床，可以為你的住家環境加分，也增加了你個人生活的幸福指數！
以玻璃牆做室內外的分野，讓你的住家空間感沒有斷層，也讓你有效掌握家裡大大小小發生的事情。
而且，玻璃牆的隔間也讓房子看起來大一些。
在露臺添置烹飪設施，讓你的家庭氣氛充滿溫馨。
假日時分，可以邀約親友來家裡陽台烤肉，大太陽底上，伴著美食與美酒，大家在歡樂與笑聲度過寶貴的時光。
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