25 款令人垂涎的時尚戶外露臺設計

不管是白天或是黑夜，住屋的戶外空間對於多樣化的美好生活是十分重要的，而選用的素材對於住家娛樂場所的氣氛是頗具有關鍵性質的。這一系列的露臺大部以石材，木質，磚瓦搭建而成，充分展現熱情、自然奔放且生命力十足的魅力！

寬敞的空間中以熱帶植物點綴，鮮明豪不扭捏外放的色彩，令人過目難忘。這 25 種露臺設計讓住家不再僅是休憩的場所，更是私密的狂歡之地！讓你不用再去夜店，也能夠邀約上打的朋友，把酒熱舞醉金朝！讓你的生命滿佈浮華炫豔的色彩，絲毫不留白！

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