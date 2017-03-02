你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

25 款令人垂涎的時尚戶外露臺設計

Ladyofwhims Ladyofwhims
Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

不管是白天或是黑夜，住屋的戶外空間對於多樣化的美好生活是十分重要的，而選用的素材對於住家娛樂場所的氣氛是頗具有關鍵性質的。這一系列的露臺大部以石材，木質，磚瓦搭建而成，充分展現熱情、自然奔放且生命力十足的魅力！

寬敞的空間中以熱帶植物點綴，鮮明豪不扭捏外放的色彩，令人過目難忘。這 25 種露臺設計讓住家不再僅是休憩的場所，更是私密的狂歡之地！讓你不用再去夜店，也能夠邀約上打的朋友，把酒熱舞醉金朝！讓你的生命滿佈浮華炫豔的色彩，絲毫不留白！

倘若你還想有更有多元的選擇，其參考我們其他專家們的空間設計！

1. 請選擇兩種以上的石材裝飾您的陽台

Uma casa para receber a família, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura 露臺
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

兩種以上的石材，也清楚地標示兩種色彩的領域地，來賓於醒目的領域裡，眾樂樂時也不妨獨樂樂！

2. 有分寸不逾矩地挪用現有空間

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS 露臺
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

不要過度使用現存的空間，這種策略性的保留態度，反而可以創造更開闊更具豐腴感的空間氛圍，四溢的熱情在寬廣的地域裡，盡情奔放！

3. 永遠選擇讓你備感舒適的家具

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos 露臺
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

家具的選擇是不可馬虎的，就算耗資匪淺，也要以舒適感掛帥！

4. 讓各類不同的空間融貫為一

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 露臺
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

讓各種各類的居家空間融貫為一，能讓你在同一時間，一齊享受多功能的歡愉！

一群朋友可以同時烤肉，一旁游泳，抽空洽公，讓人生佈滿多元的選擇。

5. 把陽台裝潢成渡假屋的酒吧

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura 露臺
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

把露臺裝潢成渡假屋的酒吧，可以有效添增您的生活情趣！讓您在家也可享有餐廳級的服務品質！

6. 磚瓦砌成的露臺

RESIDÊNCIA JG, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept 溫室 石器 Beige
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

磚瓦的造價相較下，經濟實惠且持久。以實務考量，耐看少破損度的住家，就是您舒適感的最大來源。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 鄉村風格的露臺

Área de lazer rústica., Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra 露臺
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

對於喜愛鄉村生活的住戶來說，田園風質樸的露臺是最佳的選擇。

讓你在一天的繁忙後，可以回家享清幽。

8. 以視效感掛帥的無牆露臺

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

你可以使用家具盆栽，來製造陽台的分隔居，別讓牆壁阻礙了你的無垠視效，少了四面牆的桎梏，陽台視野格外遼闊，也同時讓你的住屋顯得特別豪情大器！

9. 竹織的家具

Residencia HJ, Cabral Arquitetura Ltda. Cabral Arquitetura Ltda. 露臺 竹
Cabral Arquitetura Ltda.

Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.

竹片的價格與木材比，相較便宜，而且竹織物帶有獨特的熱帶異國風格，持久耐用不褪朝，經濟實惠且不失時尚感。

10. 柳條編織的家具

Beige, Cardellach Interior & Events Cardellach Interior & Events 庭院
Cardellach Interior &amp; Events

Cardellach Interior & Events
Cardellach Interior &amp; Events
Cardellach Interior & Events

柳條編織出的家具耐用持久，與周遭的擺設搭配度也很高。

柳條織的家具或許沒有竹織物來的亮眼，但它低調沉穩的氣質，也變相地滿足了喜好大地色系的住戶。

11. 露臺間的木藤架

Casa 4 Puntos / Club de Golf BR, MAZ Arquitectos MAZ Arquitectos 露臺
MAZ Arquitectos

MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos

陽台間的木藤架為住家花園添增一份特有的時尚優雅，搭配其它布織成的家具組與庇蔭窗，讓你有個清幽的環境，在後院享後午後的陽光。

12. 不退流行的原木裝潢

Por ahí..., r79 r79 露臺
r79

r79
r79
r79

木質裝潢特有的質樸讓它成為室內裝潢的首選材質，不管您是要裝置木材天花板，地板，還是家具，木材的使用讓居家顯得格外風雅，也能巧妙地修飾陪襯各式各樣的擺設。

13. 鋼筋水泥建成的陽台

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

鋼筋水泥的優點在於其穩固性，而且可以隨您喜好，漆上任何色彩，實用性數一數二。

14. 木質的地板與樓梯

Jardín en Barcelona, CONILLAS - exteriors CONILLAS - exteriors 庭院
CONILLAS – exteriors

CONILLAS - exteriors
CONILLAS – exteriors
CONILLAS - exteriors

用輕巧的木材搭出後院平台，並在平台上架設您的住家陽台，造價不高且美感不減！

15. 以自然的花草樹木裝潢你的露臺

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos 庭院
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

在露臺添置多樣化的花草樹木，讓自然為您的居家做裝潢，既環保又養生。

16. 在陽台的廚房區域安裝庇蔭的屋頂

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira 露臺
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

你不妨把自家的廚房裝置在陽台內，並在上端添增庇蔭遮雨的屋頂。開放性的空間可以有效散去炒菜的油煙味，使其不致於在室內囤積，產生異味，妨礙住家休閒品質。

17. 用木槳製成的L型家具

CASA CORONA, FERAARQUITECTOS FERAARQUITECTOS 露臺
FERAARQUITECTOS

FERAARQUITECTOS
FERAARQUITECTOS
FERAARQUITECTOS

回收廢棄的木槳，將其製成家具，這是新潮流的環保室內裝潢，兼顧環境公義與美學效益。

18. 盡量以淺色系材質裝潢您的陽台

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

淺色系的材質，它的好處是，可以清易地與附近的自然環境，相襯互補。

19. 用石材裝潢您陽台的牆壁

CASA PAULIN, Cambio De Plano Cambio De Plano 露臺
Cambio De Plano

Cambio De Plano
Cambio De Plano
Cambio De Plano

用石材裝潢你的陽台的牆壁，你的家園經由石材的潤飾，萌生一股與自然親近，有大地氣息的精氣。

再者，穩固的石牆，也讓住家添增一份安全感。

20. 在取景最優的地理位置，搭建你的露臺

Casa SDLV, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] 露臺
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

假若你有幸在風景優美的區域，建構自己的住家。

謹記，千萬不要浪漫這個寶貴的黃金地段，請慎選取景最優之處，搭建你的景觀露臺。

21. 請將游泳池與露臺設於同一處

CASA LA PUNTA , Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos 泳池
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

在烈日與月光下游泳，充滿羅曼蒂克的情調，可以在午後游泳後於陽台做日光浴。

並且，這也省掉你從游泳池走到露臺的時間。

22. 陽台的家具以防水材質為佳

Vivienda Cumbres Elite, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos 露臺
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

最好的陽臺家具材質為合成的防水布料，面臨日曬雨淋的消磨，防水材質的家具可以為你省去很多不必要的維修開銷。

23. 包含任何讓你感到舒適的娛樂器材

Residência LL, Mascarenhas Arquitetos Associados Mascarenhas Arquitetos Associados 露臺
Mascarenhas Arquitetos Associados

Mascarenhas Arquitetos Associados
Mascarenhas Arquitetos Associados
Mascarenhas Arquitetos Associados

如果你的陽台面臨水邊，放置一張吊床，可以為你的住家環境加分，也增加了你個人生活的幸福指數！

24. 以玻璃牆為室內外隔間

Floreat Residence Moda Interiors 露臺
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

以玻璃牆做室內外的分野，讓你的住家空間感沒有斷層，也讓你有效掌握家裡大大小小發生的事情。

而且，玻璃牆的隔間也讓房子看起來大一些。

25. 美食露臺

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

在露臺添置烹飪設施，讓你的家庭氣氛充滿溫馨。

假日時分，可以邀約親友來家裡陽台烤肉，大太陽底上，伴著美食與美酒，大家在歡樂與笑聲度過寶貴的時光。

延伸閱讀：懶洋洋的浪漫風情：有美麗中庭的時尚平房

造價 620 萬台幣：一間你夢寐以求、設備齊全的夢幻美房

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了