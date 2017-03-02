節能平房：極簡卻又不失溫暖的現代空間

近十幾年民眾的環保意識越來越高漲，能夠節能的住家更是受到不少人的喜愛。在建築的世界中，最為知名的案例為英國建築大師諾曼福斯特所設計的倫敦聖瑪莉艾克斯30號大樓，以玻璃牆面築成一座小黃瓜型的摩天大樓。
日本福岡自由之丘參考上海博物院樓中心透空的自然採光設計，搭建一層樓高的平房。室內裝潢也極盡簡化，以白色系粉飾屋內所有的房間，並在屋中軸植入樹木花草，修飾室內環境，順道淨化屋內空氣。以低調奢華的方式，效忠環保。
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幾何狀的簡單外觀，因為它獨特的俐落感，格外惹眼。
極簡主義建築與家具也在北歐十分風行，北歐人相信少即是多，認為要用最簡單，最純粹的方式，展現自我生活的高貴品質。
直線條的落地窗，放到簡單的方型建築上，好像穿直條襯衫的品味型男，用純粹不做作的質樸，激發你的想像，引你覬覦。
極簡風熱愛白色的使用，清新明亮的色彩，讓您在白皓皓的境地，感受每日煥然一新的感受。
屋內外相互照應的綠地，讓你的節能空間，不僅環保，也親近自然，在芬多精四布的環境下，快意自足。
以玻璃的建材，做屋頂的中心，中軸的四周也設計透明的落地窗，讓你在白天可以在完全不開電燈的狀況下，進行你的日常瑣事，無形間，也為你省了許多電費。用木板架設的擺設區，以極簡的方式，打造博物館般的展示區的優質美感，並與一旁同木材建造的餐桌相呼應。
室內溫暖的黃光與白色系的室內裝潢十分相襯，中間的綠地彷彿受到滋養而茁壯，讓家園充滿純粹進取的生命力。
傍晚時分，室內泛黃的暖光，照亮了全白色的房子，並與向晚泛藍光的黃昏結合，交織成一幅美麗溫馨的畫面。
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