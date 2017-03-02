節能平房：極簡卻又不失溫暖的現代空間

近十幾年民眾的環保意識越來越高漲，能夠節能的住家更是受到不少人的喜愛。在建築的世界中，最為知名的案例為英國建築大師諾曼福斯特所設計的倫敦聖瑪莉艾克斯30號大樓，以玻璃牆面築成一座小黃瓜型的摩天大樓。

日本福岡自由之丘參考上海博物院樓中心透空的自然採光設計，搭建一層樓高的平房。室內裝潢也極盡簡化，以白色系粉飾屋內所有的房間，並在屋中軸植入樹木花草，修飾室內環境，順道淨化屋內空氣。以低調奢華的方式，效忠環保。

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