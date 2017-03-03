線條的奇想：38 種原創床頭板設計

床頭板是我們一進房第一眼看到的臥房裝潢，由於床頭板非常吸睛，因此如果床頭板的設計風格獨具，你就可以營造出與眾不同的室內氛圍。
我們在這裡提供 38 種原創性十足的床頭板設計，可以讓你看似一成不變的居家環境，產生奇妙的新鮮感。
最重要的是，它所費不高，經濟實惠，讓你的室內裝潢預算達到最大的效益！
在這裡，也讓我們參考其他的臥室設計！
簡單的數字擺設，讓你想到數位科技，後現代感十足。
不要急著拆掉舊有的臥室裝潢，我們可以善用陳舊的事物，與新的擺設相對比，用衝突感有效潤飾你的臥室氣氛。
枕頭的花樣與背景的床頭板一致，讓你感到私密的質樸感。
你可以使用與床罩圖案相襯的壁紙，裝飾你的床頭板。
你可以隨時根據你的心情，變換你的床頭板設計。
可以有效利用室內的海報壁紙，與室外的風景呼應，製造綿延的空間感。
舒適的床墊，與一系列的白色裝潢，乾爽舒適。
喜愛可愛誇飾風格的住戶，可以把自己的床頭設計成一個小太陽，令人被感青春活力。
如果你實在苦無對策，在床頭擺一些木框的圖片，也不無小補。
方塊形狀的床頭櫃，以白色與木質家具的相同材質建構，也別具風味。
以兩種材質打造，可以有效營造簡約有型的層次感。
一系列使用藍色裝飾你的房間，以旁邊的橘黃色燈罩點綴，神秘感十足。
藍色不僅神秘且浪漫，這組設計具有復古巴洛克的藍色浪漫。
懸置設計的燈罩，與黑白俐落清爽的設計，未來感十足。
紫紅色的室內設計，為你的房間注射一股浮華的熱情，既頹廢且唯美。
把復古設計的原木床頭設計，漆成白色，既古典又摩登。
親密卻又不失個人空間。
實用又美觀。
保存舊有的木質家具，把它與嶄新的床具組並列，營造後現代跨時空的美感。
整間房子的模型很復古，特地以白色更新，再用藍色點綴。
牆上的十字架念珠，也別具心裁。
用黑色的框架，搭配鮮豔的床罩，以和諧的色彩，打造溫暖的房間。
用淡黃色的鋸齒線條海報裝飾，青春可愛，活力十足。
鋸齒的床櫃與白色的牆面，深具活力且也不失沉穩莊重。
直接用噴漆畫來裝飾你的床頭，讓藝術的爆發力，為你的居家生活添增活力與新血。
一系列的熱帶雨林設計，讓你的房間充滿百香果的清新氣息。
用室內栽種的植物，裝飾你的床頭，用自然的芬芳，為你的睡眠品質加分。
用幾何形的設計，與低調的色彩，營造典雅卻不呆板的臥房。
乾淨清爽的白色床罩，讓薄荷色的枕頭顯得格外可愛。
梅花狀的床頭，枕頭，還有地毯，整齊具有設計感。
用蝴蝶圖樣的窗簾與兩扇窗，趣味感十足。
以一系列的設計，簡單勾勒出你要表達的主題感。
簡約風的展現。
以名言語掛牆的樂器，裝飾你的臥房，讓它表達你的生命熱情與理想。
重疊的壁畫，用藝術豐富你的住家。
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