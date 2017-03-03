線條的奇想：38 種原創床頭板設計

床頭板是我們一進房第一眼看到的臥房裝潢，由於床頭板非常吸睛，因此如果床頭板的設計風格獨具，你就可以營造出與眾不同的室內氛圍。

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最重要的是，它所費不高，經濟實惠，讓你的室內裝潢預算達到最大的效益！

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