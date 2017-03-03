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線條的奇想：38 種原創床頭板設計

Ladyofwhims Ladyofwhims
Arabian Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores 臥室
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床頭板是我們一進房第一眼看到的臥房裝潢，由於床頭板非常吸睛，因此如果床頭板的設計風格獨具，你就可以營造出與眾不同的室內氛圍。

我們在這裡提供 38 種原創性十足的床頭板設計，可以讓你看似一成不變的居家環境，產生奇妙的新鮮感。

最重要的是，它所費不高，經濟實惠，讓你的室內裝潢預算達到最大的效益！

在這裡，也讓我們參考其他的臥室設計

1. 數字構成的床頭板

Casa para estudantes, Staging Factory Staging Factory
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簡單的數字擺設，讓你想到數位科技，後現代感十足。

2. 新舊對比的床頭設計

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory 臥室床與床頭櫃
Staging Factory

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不要急著拆掉舊有的臥室裝潢，我們可以善用陳舊的事物，與新的擺設相對比，用衝突感有效潤飾你的臥室氣氛。

3. 木板條修飾的床頭設計

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枕頭的花樣與背景的床頭板一致，讓你感到私密的質樸感。

4. 用彩色的壁紙裝飾

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Atelier Ana Leonor Rocha

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你可以使用與床罩圖案相襯的壁紙，裝飾你的床頭板。

你可以隨時根據你的心情，變換你的床頭板設計。

5. 用床邊的暖黃燈罩，裝飾你的臥房

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室內採光度很重要，在床頭裝置燈罩，可以為你的房間添增一份特有的溫馨。

6. 木質的床頭板與床頭燈

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簡單的設計，加上高度實用的床頭燈，何樂不為？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 以室內海報與室內景觀呼應

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António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

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可以有效利用室內的海報壁紙，與室外的風景呼應，製造綿延的空間感。

8. 乾爽舒適的白色境界

Apartamento no Porto, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
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舒適的床墊，與一系列的白色裝潢，乾爽舒適。

9. 室內的小太陽

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António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
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喜愛可愛誇飾風格的住戶，可以把自己的床頭設計成一個小太陽，令人被感青春活力。

10. 用木框修飾的簡約風

50s Apartment (Serviced) - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design 臥室
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50s Apartment (Serviced) – Lisbon

MUDA Home Design
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如果你實在苦無對策，在床頭擺一些木框的圖片，也不無小補。

11. 用儲存櫃裝飾你的床頭

NiceWay Cascais Hostel - Life Bedroom - Cascais, MUDA Home Design MUDA Home Design 商业空间 飯店
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NiceWay Cascais Hostel – Life Bedroom – Cascais

MUDA Home Design
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方塊形狀的床頭櫃，以白色與木質家具的相同材質建構，也別具風味。

12. 兩種材質構成的床櫃

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以兩種材質打造，可以有效營造簡約有型的層次感。

13. 神秘的藍色房間

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一系列使用藍色裝飾你的房間，以旁邊的橘黃色燈罩點綴，神秘感十足。

14. 藍色的浪漫

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藍色不僅神秘且浪漫，這組設計具有復古巴洛克的藍色浪漫。

15. 懸置設計的燈罩

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懸置設計的燈罩，與黑白俐落清爽的設計，未來感十足。

16. 紫紅色的奇想

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紫紅色的室內設計，為你的房間注射一股浮華的熱情，既頹廢且唯美。

17. 漆成象牙白的木頭古董

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把復古設計的原木床頭設計，漆成白色，既古典又摩登。

18. 兩張床搭建的國王床

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親密卻又不失個人空間。

19. 直接以鏡面裝潢的床頭

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實用又美觀。

20. 新舊並排的後現代感

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保存舊有的木質家具，把它與嶄新的床具組並列，營造後現代跨時空的美感。

21. 復古的格式，藍白摩登的色彩

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整間房子的模型很復古，特地以白色更新，再用藍色點綴。

牆上的十字架念珠，也別具心裁。

22. 黑色的框架

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用黑色的框架，搭配鮮豔的床罩，以和諧的色彩，打造溫暖的房間。

23. 鋸齒狀的彩色壁紙

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用淡黃色的鋸齒線條海報裝飾，青春可愛，活力十足。

24. 印度系的異國情調

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25. 低調的鋸齒線條設計

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鋸齒的床櫃與白色的牆面，深具活力且也不失沉穩莊重。

26. 藍色的謬思

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直接用噴漆畫來裝飾你的床頭，讓藝術的爆發力，為你的居家生活添增活力與新血。

27. 以熱帶雨林的花樣作為床頭的披肩

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一系列的熱帶雨林設計，讓你的房間充滿百香果的清新氣息。

28. 刻意拉低你的床頭，與室內花園相通

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用室內栽種的植物，裝飾你的床頭，用自然的芬芳，為你的睡眠品質加分。

29. 直線條的床頭與牀墊

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用幾何形的設計，與低調的色彩，營造典雅卻不呆板的臥房。

30. 簡單的白色流線設計

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乾淨清爽的白色床罩，讓薄荷色的枕頭顯得格外可愛。

31. 以一系列的圖樣設計

DECORAÇÃO DE HOSTEL - Piso 1 (Audição), White Glam White Glam 臥室床與床頭櫃
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梅花狀的床頭，枕頭，還有地毯，整齊具有設計感。

32. 窗外的蝴蝶

DECORAÇÃO DE HOSTEL - Piso 2 (Tato), White Glam White Glam 商业空间 飯店
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用蝴蝶圖樣的窗簾與兩扇窗，趣味感十足。

33. 簡單且對秤：一系列的圖畫，枕頭與床頭燈

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TRAÇO 8 INTERIORES

TRAÇO 8 INTERIORES
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以一系列的設計，簡單勾勒出你要表達的主題感。

34. 木板條的床頭

APARTAMENTO TURÍSTICO ARROIOS - LISBOA, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES 臥室
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簡約風的展現。

35. 用座右銘裝飾你的床頭

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你可以選擇任何對你有設殊意義的名言，裝飾你的床頭。

讓你一起床就讀得到，謹記奉行。

如果不知道什麼樣的設計最適合你的房間，我們的專家很樂意協助。

36. 手工繪製的床頭設計

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手工繪製的床頭，既有人情味，又十分具有意義。

37. 一句簡潔的話來點綴

APARTAMENTO TURÍSTICO BAIRRO ALTO I - LISBOA, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES 臥室
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以名言語掛牆的樂器，裝飾你的臥房，讓它表達你的生命熱情與理想。

38. 以壁畫修飾你的房間

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores 臥室
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

重疊的壁畫，用藝術豐富你的住家。

延伸閱讀：10 種適合庭院的地板。

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