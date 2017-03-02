為老公寓提升市場價的改造案：一個別緻溫暖的絕佳空間

房市進入寒冬，現在想要出售房子，可能遭遇比以前更高的困難度。如果你的房子是一棟老舊中古屋，賣相奇差不具吸引力，很可能遇到買方大肆殺價。此時惟有靠房屋的美妝師為你的房子先作番美化工夫。 RAUM² – WIR MACHEN WOHNEN 便是這方面的專家，他們運用自然採光、微妙的色彩、傢俱和配件，就能把準備出售的房子打理得吸睛無比。現在就來看看這棟房屋美容前、美容後的差異吧！
整理前完全無法住人。地板和牆壁單調到可怕。傢俱賦諸缺如，毫無色彩可言。惟有自然光相當充足。單僅這項優點，設計師們就可以好好發揮了。
你相信這是剛剛看到的那個空間嗎？新鋪上的天然木材地板創造出非常舒適的氣氛。醒目的幾何圖案在黑白地毯上顯得格外醒目。傢俱很簡單卻十分時尚，裝潢不多，卻已足夠吸引人。
從起居室可以直接通到這處陽台，空間雖然不小，但卻一副零亂雜沓的模樣。所幸設計師已經準備來為它好好美妝了。
新刷上一層白色油漆，加上一組新桌椅，稍稍整理一下，這座陽臺就已經從平庸無奇變得美觀多了！
浴室看來雜亂又過時，加上嚇人的亮紅色器皿，讓人感覺眼睛被爆擊！趕快讓化妝師進來幫它重新打扮一下吧！
瓷磚被保留了下來，搭配新的浴缸和洗臉盆，呈現出復古別致的外觀。設計師把一些雜亂的用品拿掉，換上帶有時尚風格的浴室用品，立刻就創造出完全不一樣的觀感。
如同客廳一般，這間臥室已年久失修。剝落的牆面、毫無吸引力的地板，加上恐怖的天花板，買家一看很可能立馬掉頭就走！
牆壁和天花板新刷上白色油漆，讓它完全改頭換面！鋪上舒適的地毯，搭配簡約的床組、書桌、燈光和趣味裝飾，屋主大概會捨不得割愛轉售了吧！
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