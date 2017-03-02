為老公寓提升市場價的改造案：一個別緻溫暖的絕佳空間

房市進入寒冬，現在想要出售房子，可能遭遇比以前更高的困難度。如果你的房子是一棟老舊中古屋，賣相奇差不具吸引力，很可能遇到買方大肆殺價。此時惟有靠房屋的美妝師為你的房子先作番美化工夫。 RAUM² – WIR MACHEN WOHNEN 便是這方面的專家，他們運用自然採光、微妙的色彩、傢俱和配件，就能把準備出售的房子打理得吸睛無比。現在就來看看這棟房屋美容前、美容後的差異吧！